Perjalanan Shu Qi, Pemeran Bintang Film Porno hingga Jadi Sutradara Terkenal

SEORANG aktris terkenal asal Negara Taiwan Shu Qi kembali menjadi perbincangan. Shu Qi dikenal sebagai aktris film porno yang saat ini beralih ke film dan mulai merambah ke dunia penyutradaraan.

Shu Qi lahir dengan nama Lin Li-Hui pada tahun 1976 di Xindian, Kota Taipei Baru. Aktingnya yang menawan membuat Shu Qi makin dikenal banyak sutradara ternama, hingga akhirnya dia mulai membintangi berbagai film ternama di Asia dan Hollywood.

Salah satu film yang membuat Shu Qi dikenal banyak orang adalah film Hong Kong dengan judul Sex and Zen II yang di produksi oleh Wong Jing. Ada salah satu adegan panasnya yang menjadi kesan paling diingat oleh penonton Hong Kong bahkan lebih luas di kaca internasional.

Aktris Bintang Film Porno yang Menjadi Sutradara Shu Qi (Foto: SCMP)

Melansir dari South China Morning Post, Minggu (29/9/2024), berkat perannya di film itu Shu Qi berhasil meraih nominasi pertamanya sebagai aktris pendukung terbaik di penghargaan Golden Horse ke-33 di Taiwan, yang saat itu dianggap sebagai Oscar untuk sinema berbahasa Mandarin pada tahun 1996.

Baru-baru ini Shu Qi mengejutkan banyak orang dengan terjun ke dunia penyutradaraan. Berdasarkan pengalaman panjangnya di dunia akting memberinya banyak pelajaran tentang bagaimana film seharusnya dibuat.

Perjalanan karir Shu Qi dimulai dari bintang film panas menjadi salah satu aktris dan sutradara yang paling dihormati di industri film, membuktikan bahwa kerja kerasnya dapat mengubah segalanya.