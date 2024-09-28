Advertisement
HOME WOMEN LIFE

DIY Masker Telur, Rahasia Kulit Kencang untuk Bisnis Sampingan

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |14:18 WIB
DIY Masker Telur, Rahasia Kulit Kencang untuk Bisnis Sampingan (Foto: Freepik)
Ingin kulit kencang dan bersinar sambil menambah penghasilan? Masker telur DIY adalah solusinya.

Dengan manfaatnya yang menakjubkan untuk mengencangkan kulit dan bahan yang mudah ditemukan, kita tidak hanya bisa menikmati hasilnya, tetapi juga menjadikannya sebagai produk yang menguntungkan.

Mudah dibuat, efektif, dan bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Temukan cara membuatnya dan bagaimana Anda bisa mengubah kecantikan menjadi cuan. Siap untuk menggali potensi ini? Mari kita mulai!

Kenapa Masker Telur?

Masker telur dikenal karena kandungan nutrisi yang kaya. Protein, vitamin, dan mineral dalam telur dapat membantu mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, dan memberikan kelembapan alami. 

Tidak hanya itu, bahan-bahan ini mudah didapat dan biayanya terjangkau, sehingga sangat cocok untuk dijadikan produk kecantikan.

Melansir dari times entertaiment, berikut resep membuat masker telur, Minggu (29/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
