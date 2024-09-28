Di zaman sekarang, kecanduan gadget menjadi masalah yang makin meresahkan, termasuk di Hong Kong. Banyak orang tak bisa lepas dari gawai ini, baik untuk pekerjaan, media sosial, atau hiburan.
Bahkan penggunaan berlebihan bisa mengganggu keseimbangan hidup kita. Menurut laporan, kecanduan smartphone tak hanya mempengaruhi produktivitas, tetapi juga kesehatan mental.
"Banyak orang yang merasa stres, cemas, bahkan terisolasi karena terlalu terikat pada ponsel mereka," ujar seorang ahli kesehatan mental di Hong Kong.
Situasi ini terjadi karena ketergantungan kita terhadap notifikasi dan koneksi tanpa henti yang ditawarkan teknologi.
Kebiasaan ini berdampak besar pada kualitas tidur. Banyak yang merasa sulit tidur karena terus-terusan menatap layar sebelum tidur. Studi menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur kita.