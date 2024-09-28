Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Andrew Andika, Aktor yang Ditangkap karena Kasus Narkoba

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |12:49 WIB
Profil Andrew Andika, Aktor yang Ditangkap karena Kasus Narkoba
Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus narkoba. (Foto: Instagram @andrewandika)
A
A
A

AKTOR Andrew Andika ditangkap kepolisian Metro Jakarta Barat karena kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis 26 September 2024 malam. Dia diketahui memiliki barang bukti berupa sabu.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahduddi. Syahduddi membenarkan bahwa aktor aktor berinisial AA yang ditangkap oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba adalah Andrew Andika.

“Iya (Andrew Andika),” kata Syahduddi kepada wartawan, Sabtu (28/9/2024).

Lantas siapakah Andrew Andika? Merangkum dari berbagai sumber, Sabtu (28/9/2024) berikut ulasannya!

Profil Andrew Andika

Nama lengkap: Andrew Andika Fischer

Nama panggung: Andrew Andika

Nama panggilan: Andrew

Tanggal lahir: 10 Juli 1987

Usia: 36 tahun

Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus narkoba. (Foto: Instagram @andrewandika)
Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus narkoba. (Foto: Instagram @andrewandika)

Daerah asal: Bandung, Jawa Barat

Keturunan: Indonesia dan Belanda

Orang tua: Brian Peter Fischer (ayah) Ati Permana (ibu)

Status: Menikah

Istri: Tengku Dewi Putri

Anak: Eshan Rayn Fischer

Pekerjaan: Aktor, DJ

Tahun aktif: 2007 hingga sekarang

 

