AKTOR Andrew Andika ditangkap kepolisian Metro Jakarta Barat karena kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis 26 September 2024 malam. Dia diketahui memiliki barang bukti berupa sabu.
Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahduddi. Syahduddi membenarkan bahwa aktor aktor berinisial AA yang ditangkap oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba adalah Andrew Andika.
“Iya (Andrew Andika),” kata Syahduddi kepada wartawan, Sabtu (28/9/2024).
Lantas siapakah Andrew Andika? Merangkum dari berbagai sumber, Sabtu (28/9/2024) berikut ulasannya!
Profil Andrew Andika
Nama lengkap: Andrew Andika Fischer
Nama panggung: Andrew Andika
Nama panggilan: Andrew
Tanggal lahir: 10 Juli 1987
Usia: 36 tahun
Daerah asal: Bandung, Jawa Barat
Keturunan: Indonesia dan Belanda
Orang tua: Brian Peter Fischer (ayah) Ati Permana (ibu)
Status: Menikah
Istri: Tengku Dewi Putri
Anak: Eshan Rayn Fischer
Pekerjaan: Aktor, DJ
Tahun aktif: 2007 hingga sekarang