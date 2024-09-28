4 Fakta Labubu, Peri Pop Mart yang Disukai Lisa Blackpink dan Diburu Penggemar

LABUBU, karakter monster dengan gigi tajam dan tatapan menyeramkan, justru menjadi salah satu figur mainan paling dicari dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun tampilannya jauh dari kesan imut, Labubu berhasil merebut hati banyak penggemar di seluruh dunia, salah satunya Lisa Blackpink.

Saking antusiasnya para penggemar Labubu, pada Agustus lalu sempat terjadi insiden dorong-mendorong di acara Pop Toy Show di Marina Bay Sands, Singapura. Saat itu, para penggemar berdesakan mendapatkan edisi terbatas dari Labubu, seperti liontin eksklusif Labubu Merlion, seperti dilansir CNA Lifestyle, Sabtu (28/9/2024).

Sebenarnya apa yang membuat Labubu diincar para fans-nya, berikut 4 hal tentang Labubu



1. Labubu itu Apa?

Labubu adalah karakter dari kisah The Monsters yang diciptakan oleh seniman Kasing Lung, yang terinspirasi dari dongeng Nordik. Karakter ini muncul pada tahun 2015 dan berbentuk peri dengan ciri khas telinga runcing, gigi bergerigi, serta bulu liar.

Meski terlihat menakutkan, Labubu digambarkan sebagai sosok baik hati yang suka membantu, meskipun sering tanpa sengaja membuat kekacauan. Selain Labubu, ada karakter lain seperti Zimomo, Tycoco, Spooky, dan Pato.

Untuk membedakan Labubu dari karakter lainnya seperti Zimomo, perhatikan wajah dan ekornya. Labubu tidak memiliki ekor dan memiliki wajah persegi, sedangkan Zimomo memiliki ekor berduri dan wajah bulat.

Pada 2019, Lung menjalin kemitraan eksklusif dengan produsen mainan asal Tiongkok, Pop Mart, yang memperkenalkan figur Labubu dalam kotak buta.

2. Mengapa Labubu Begitu Populer?

Figur Pop Mart memang terkenal. Karakter seperti Skullpanda dan Molly sudah lama menjadi favorit penggemar. Kemitraan antara Lung dan Pop Mart membawa popularitas The Monsters, termasuk Labubu.

Puncaknya terjadi pada Januari ketika Labubu dan Zimomo muncul dalam Milan Fashion Week, sebagai bagian dari koleksi merek desainer asal Tiongkok, Pronounce. Bahkan model di runway mengenakan pakaian dengan gambar kedua karakter ini.

Namun, popularitas Labubu benar-benar melejit pada April setelah Lisa Blackpink membagikan Instagram Story memegang boneka mewah Labubu. Ia juga memamerkan jimat Labubu, yang langsung membuat karakter ini semakin diburu penggemar di seluruh dunia.