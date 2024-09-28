Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Andrew Andika Terlibat Kasus Narkoba, Sempat Unggah Potret sang Anak Sebelum Ditangkap

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |12:34 WIB
Andrew Andika Terlibat Kasus Narkoba, Sempat Unggah Potret sang Anak Sebelum Ditangkap
Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus narkoba. (Foto: Instagram @andrewandika)
A
A
A

AKTOR Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar tersebut telah dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahduddi.

"Iya (benar Andrew Andika)" kata Syahduddi saat dihubungi, Sabtu (28/9/2024).

Adapun barang bukti yang telah diamankan pihak kepolisian berubah sabu.

"Sabu (barang bukti)" ujar Syahduddi.

Andrew Andika ditangkap pada Kamis 26 September 2024. Lima hari sebelum ditangkap, Andrew Andika sempat membagikan potret sang putra Eshan Rayn Fischer di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, tampak sang putra tengah menikmati es krim. Tak banyak kata yang dituliskan oleh aktor 37 tahun tersebut. 

Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus narkoba. (Foto: Instagram @andrewandika)
Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus narkoba. (Foto: Instagram @andrewandika)

Halaman:
1 2
      
