Mengenal Penyakit Abdee Slank, Alami IgA Nephropathy hingga Dirawat di Rumah Sakit

ABDEE Slank atau Abdee Negara kembali harus menjalani perawatan medis di rumah sakit setelah kondisi kesehatannya menurun. Tidak hanya dikenal sebagai gitaris Slank, Abdee juga menjadi seorang pejuang penyakit ginjal yang langka, IgA Nephropathy. Penyakit ini telah menjadi bagian dari kehidupannya selama bertahun-tahun hingga memaksanya menjalani transplantasi ginjal pada 2016

Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh Triawan Munaf, rekan dekat Abdee. Sang kakak, Buddy Ace, yang juga menyampaikan bahwa Abdee dirawat sejak 19 September 2024 untuk menjalani observasi khusus terhadap kondisi ginjalnya. Hal ini dilakukan mengingat Abdee pernah menjalani transplantasi ginjal pada 2016 silam.

Penyakit Abdee Slank

Melansir dari Mayo Clinic pada Minggu (29/9/2024), IgA Nephropathy adalah gangguan ginjal kronis yang terjadi ketika protein imunoglobulin A (IgA) yang menumpuk di ginjal, dapat menyebabkan peradangan. Seiring waktu, kondisi ini dapat merusak fungsi ginjal hingga berujung pada gagal ginjal.

Banyak penderita IgA Nephropathy, termasuk Abdee Slank, tidak menyadari bahwa mereka memiliki penyakit ini pada tahap awal karena sering kali tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Pada awalnya, Nefropati IgA sering kali tidak menimbulkan gejala hingga dampaknya baru terasa setelah beberapa tahun. Berikut ini beberapa gejala yang memungkinkan untuk diwaspadai :

1. Urine berwarna seperti cola atau teh yang disebabkan oleh darah.

2. Darah yang terlihat dalam urin.

3. Bengkak di tangan dan kaki.

4. Tekanan darah tinggi.

5. Nyeri di bagian punggung bagian samping, tepatnya di bawah tulang rusuk.

Pada kasus Abdee, penyakit ini berkembang hingga ke tahap gagal ginjal yang membutuhkan tindakan medis berupa dialisis dan transplantasi ginjal. Abdee telah membagikan kisah perjalanannya yang penuh tantangan dalam melawan penyakit ini, di mana ia harus absen dari beberapa kegiatan bersama Slank untuk fokus pada kesehatannya.