Tips Kurangi Gejala Batuk Pilek pada Anak di Musim Pancaroba, Dijamin Ampuh!

KETIKA memasuki musim pancaroba, cuaca bisa berubah secara ekstrem. Dari cuaca yang panas terik, bisa langsung berubah hujan deras dan angin kencang.

Perubahan cuaca yang ekstrem seperti ini tentunya mempengaruhi kesehatan. Apalagi tidak semua orang memiliki daya tahan tubuh yang kuat dalam menghadapi perubahan tersebut, terutama anak-anak.

Biasanya, penyakit yang umum dialami saat musim pancaroba adalah batuk pilek. Hal itu dibenarkan oleh dokter spesialis anak, dr Shela Putri sundawa,Sp.A bahkan di musim pancaroba ini banyak anak-anak yang mengidap batuk pilek.

Batuk pilek adalah kondisi kesehatan umum yang melibatkan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas, seperti hidung dan tenggorokan.

“Mostly, batuk pilek itu penyebabnya virus. Bisa sembuh sendiri tanpa obat,” ujar dr Shela seperti dikutip dari cuitannya di X @acfara, Minggu (27/9/2024).