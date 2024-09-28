Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Nutrisi Optimal dan Stimulasi Maksimal Bekal Utama bagi Gen Apha, Ini Kata Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:00 WIB
Nutrisi Optimal dan Stimulasi Maksimal Bekal Utama bagi Gen Apha, Ini Kata Dokter
Nutrisi optimal dibutuhkan oleh gen alpha. (Foto: Freepik.com)
GEN Alpha yang lahir pada periode 2010—2025 di era digital. Mereka tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Akses mereka terhadap teknologi sejak usia dini membentuk pola pikir, cara belajar, dan interaksi sosial yang unik. Maka dari itu, nutrisi yang tepat diperlukan untuk bekal Gen Alpha menjadi juara.

Nutrisi adalah kunci tumbuh kembang anak, tetapi anak-anak juga butuh stimulasi untuk mendukung kecerdasan dan kreativitas mereka. Dokter Spesialis Anak serta Konsultan Neurologi dan Tumbuh Kembang Anak, dr. Attila Dewanti, Sp.A(K) mengatakan Gen Alpha membutuhkan nutrisi yang tepat. Karena gaya hidup dan pola makan dapat meningkatkan kemampuan kognitif secara signifikan.

“Hal itu dapat berpengaruh terhadap proses belajar yang membantu sel-sel otak membuat koneksi baru di berbagai area,” ujar dr Attila saat ditemui dalam acara konferensi pers Nutrisi Optimal, Stimulasi Maksimal : Bekal Gen Alpha Jadi Juara, beberapa waktu lalu.

Dokter Attila menambahkan Gen Alpha ini sebagai digital native yang akrab dengan teknologi digital, menghadapi tantangan akibat gaya hidup sedentary atau paparan layar yang berlebihan. Kondisi tersebut mempengaruhi kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masa depan gemilang bagi Gen Alpha, orang tua harus memberikan dukungan melalui pemenuhan kecukupan nutrisi optimal dengan stimulasi yang maksimal.

