Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Superfood untuk Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |16:27 WIB
7 Superfood untuk Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh
7 Superfood untuk Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEIRING Bertambahnya usia tubuh kita cenderung lebih rentan terhadap penyakit, terutama ketika cuaca tidak menentu. Gaya hidup yang kurang sehat dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih mudah terserang pilek, flu, dan infeksi lainnya.

Untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat, penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, serta memiliki sifat antioksidan dan anti inflamasi.

Melansir dari Indiatimes, Minggu (29/9/2024), berikut adalah 7 superfood yang mudah ditemukan dan sebaiknya dimasukkan ke dalam menu harian agar tubuh tetap kuat dan sehat:

1. Almond

Almond adalah kacang kaya nutrisi yang bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Almond mengandung 15 nutrisi penting seperti vitamin E, seng, folat, tembaga, dan magnesium, yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Mengonsumsi almond setiap hari dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, baik yang bawaan maupun adaptif dengan meningkatkan kadar imunoglobulin.

2. Jahe

Jahe adalah rempah-rempah dengan rasa pedas yang khas dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Jahe memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan. Anda bisa menambahkan jahe ke dalam teh, sup, atau makanan sehari-hari untuk mendapatkan manfaat ini.

3. Kunyit

Kunyit yang biasa digunakan dalam masakan, mengandung senyawa yang disebut kurkumin. Senyawa ini dikenal karena kemampuannya melawan peradangan dan sebagai antioksidan. Menambahkan kunyit ke dalam makanan seperti sup, kari, atau minuman hangat dapat membantu tubuh lebih kebal terhadap infeksi.

4. Yogurt

Yogurt adalah sumber probiotik yang sangat baik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Usus yang sehat sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Mengonsumsi yogurt secara rutin dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, yang pada gilirannya membantu melawan penyakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/483/3160105/makanan_sehat-hwal_large.jpg
5 Menu Sehat Pengganti Soda dan Permen: Segar, Enak, dan Bikin Nagih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/481/3158940/salad-Mmoz_large.jpg
4 Manfaat Superfood: Nutrisi Tinggi untuk Tubuh Sehat dan Bertenaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/483/3158813/detox-gqXQ_large.jpg
Rahasia Detox yang Efektif Untuk Tubuh Lebih Sehat dan Bugar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/483/3158608/youtube-8fxS_large.jpg
Bukan Cuma Karbo, Ini yang Bisa Bikin Tubuh Kamu Seimbang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158083/nasi-MDqz_large.jpg
Waspada Karbohidrat Bahaya, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/481/3157997/fta-CFO6_large.jpg
Satu Jenis Makanan Ini Bisa Selamatkan Tubuhmu dari Penyakit Mematikan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement