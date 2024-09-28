6 Makanan yang Wajib Dihindari agar Demam Tidak Makin Parah, Bantu Proses Pemulihan

DEMAM merupakan salah satu masalah kesehatan yang hampir semua orang alami. Salah satu pengobatan dan pemulihannya yakni dengan tetap menjaga asupan makanan bernutrisi. Namun, tidak semua makanan bisa dikonsumsi begitu saja ketika seseorang demam.

Ada beberapa makanan yang seharusnya dihindari agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat. Lantas, apa saja itu? Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (28/9/2024) berikut ulasannya.

1. Daging

Meskipun mengandung protein dan zink, daging menjadi salah satu makanan yang tidak boleh dimakan saat demam. Pasalnya, daging yang berlemak bisa meningkatkan peradangan dan menekan kerja kekebalan tubuh. Sebagai gantinya, pilihlah makanan laut atau sup ayam tradisional untuk menggantikan daging. Jadi, tubuh bisa tetap memperoleh protein dan zinc yang dibutuhkan selama pemulihan.

2. Makanan yang digoreng

Salah satu makanan pantangan saat demam ini memang susah ditolak bagi kebanyakan orang. Makanan yang digoreng seperti aneka gorengan, ayam goreng, dan telur goreng memang enak.

Namun, sayangnya di situlah sebagian besar lemak jenuh padat berada. Lemak jenuh yang berlebihan dapat mengganggu pertahanan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat memperparah peradangan dan menekan kerja kekebalan tubuh sehingga tubuh kesulitan melawan virus penyebab penyakit infeksi.

3. Kafein

Kafein merupakan diuretik yang dapat menyebabkan dehidrasi jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Kafein dapat meningkatkan produksi urin yang dapat memperburuk kekurangan cairan pada penderita demam.

Dehidrasi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan ketidakseimbangan elektrolit yang merupakan komplikasi sering terjadi pada penderita demam. Selain itu, kafein juga dapat meningkatkan detak jantung yang bisa memberi beban tambahan pada sistem kardiovaskular penderita demam yang sedang melemah.

4. Makanan Asin

Penderita deman juga harus berhati-hati dengan konsumsi makanan tinggi garam, seperti keripik, kudapan asin, dan makanan olahan. Hal ini karena tingginya kandungan garam dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Garam berlebihan dapat menyebabkan retensi air dalam tubuh, menyebabkan pembengkakan, dan meningkatkan tekanan darah.

Pada penderita demam yang sering mengalami peningkatan risiko perdarahan dan gangguan pembekuan darah, tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko komplikasi lebih lanjut.