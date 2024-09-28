Profil DokTif yang Viral di TikTok karena Bongkar Skincare Overclaim

PROFIL DokTif yang viral di TikTok karena membongkar kandungan palsu skincare overclaim, telah menarik perhatian luas berkat konten edukatifnya. Dia dikenal luas karena memberikan edukasi mengenai produk skincare yang tidak didukung bukti ilmiah yang memadai, serta membantu banyak orang memahami bagaimana memilih produk perawatan kulit yang aman dan efektif.

Sebagai dokter kecantikan yang lulus pada 2017, DokTif memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam industri kecantikan. Namun, perjalanan kariernya dalam dunia perawatan kulit dimulai sejak jauh sebelum itu.

Profil DokTif

Merangkum dari berbagai sumber, Sabtu (28/9/2024), sejak 2007, DokTif telah mempelajari dan meracik formulasi skincare sendiri, memberi dirinya pengalaman praktis lebih dari 17 tahun. Hal ini memberikan kredibilitas besar pada konten yang dia buat, karena selain memiliki latar belakang profesional sebagai dokter, dia juga memiliki pengalaman mendalam dalam memahami formulasi produk skincare.

DokTif juga mengungkapkan dalam salah satu video TikTok-nya bahwa ia adalah senior dari dr. Richard Lee, seorang dokter kecantikan terkenal di Indonesia, karena ia pernah lebih dahulu terjun ke dunia kecantikan dan mengulas produk-produk yang berkaitan dengan skincare.

Pernyataan ini menarik perhatian banyak penggemar skincare yang mulai memandangnya sebagai figur terpercaya dalam mengulas produk-produk kecantikan dengan pendekatan kritis dan berbasis fakta. DokTif yang viral di TikTok karena bongkar skincare overclaim semakin dikenal saat ia mengulas produk yang mengklaim memutihkan kulit secara instan.

Dalam video tersebut, dia secara mendetail menguraikan kandungan produk dan menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Video ini menyebar luas di kalangan pengguna skincare, mendorong mereka untuk mempertanyakan keaslian dan efektivitas produk yang mereka gunakan.