Ini Olahraga yang Harus Dilakukan untuk Hindari Cedera Pelari Pemula

Ini Olahraga yang Harus Dilakukan untuk Hindari Cedera Pelari Pemula, (Foto: Freepik)

Berlari adalah salah satu cara yang paling mudah dan murah untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun banyak pemula mengalami cedera saat memulai kebiasaan baru ini. Menurut penelitian terbaru, ada beberapa cara untuk mengurangi risiko cedera saat berlari, terutama dengan memperkuat area pinggul dan otot inti.

Mengapa Pinggul dan Otot Inti Penting?

Pinggul dan otot inti yang kuat membantu tubuh bergerak lebih efisien dan stabil saat berlari. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penguatan dua area ini (pinggul dan otot inti) dapat mengurangi risiko cedera, terutama di bagian lutut dan pergelangan kaki.

BACA JUGA: Tips Tetap Semangat dan Konsisten saat Memulai Olahraga Lari

"Menguatkan pinggul dan otot inti adalah langkah awal yang penting bagi para pelari pemula. Ini membantu meningkatkan postur dan keseimbangan, yang sangat penting saat berlari," ujar dr. Sarah Lee, seorang ahli fisioterapi.

Berikut beberapa latihan sederhana yang dapat dilakukan untuk memperkuat pinggul dan otot inti berdasarkan SCMP, Sabtu (28/9/2024):

1. Squat

Berdiri dengan kaki selebar bahu dan turunkan tubuh seperti akan duduk di kursi, pastikan lutut tidak melewati ujung kaki. Lakukan 10-15 repetisi.

BACA JUGA: Dokter Tirta Bagikan Tips Olahraga Lari yang Benar agar Tidak Terkena Serangan Jantung Mendadak

2. Plank

Posisi tubuh telungkup, angkat badan dengan bertumpu pada lengan dan kaki. Tahan selama 20-30 detik, lalu istirahat. Ulangi 3 kali.

3. Lunges

Melangkah maju dengan satu kaki dan turunkan tubuh hingga kedua lutut hampir menyentuh tanah. Ulangi dengan kaki yang lain.