Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan

RESEP kue hari ini adalah almond choco soft cookie yang bisa menemani akhir pekan Anda. Soft cookie memang bisa menjadi alternatif camilan yang nikmat.

Berikut resep dan cara membuat almond choco soft cookies, seperti dilansir dari akun Cookpad Naads_Kitchen, @Helen_prilia.

Bahan-bahan

80 gram Brown sugar

50 gram gula pasir

100 gram Butter atau Margarin

1 butir telur

Bahan Kering

200 gram tepung terigu protein sedang

15 gram maizena

1/2 sdt soda kue

1/2 sdt baking powder

Isian

75 gram Chocolate chips

50 gram Almond slice, sangrai sebentar

Cara Membuat

1. Mix Gula pasir, Brown sugar, dan butter hingga tercampur rata. Masukkan telur, mix kembali.

2. Tambahkan semua bahan kering sambil diayak, aduk rata

3. Masukkan almond slice dan chocolate chip, aduk rata

4. Ambil 1 sendok teh adonan, tata dalam loyang

5. Panaskan oven di suhu 160° C selama 10 menit

6. Oven cookies selama 15 menit, angkat biarkan dingin dan siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)