Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |08:09 WIB
Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan
Resep Almond Choco Soft Cookies. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP kue hari ini adalah almond choco soft cookie yang bisa menemani akhir pekan Anda. Soft cookie memang bisa menjadi alternatif camilan yang nikmat.

Berikut resep dan cara membuat almond choco soft cookies, seperti dilansir dari akun Cookpad Naads_Kitchen, @Helen_prilia.

Bahan-bahan
80 gram Brown sugar
50 gram gula pasir
100 gram Butter atau Margarin
1 butir telur

Bahan Kering
200 gram tepung terigu protein sedang
15 gram maizena
1/2 sdt soda kue
1/2 sdt baking powder

Isian
75 gram Chocolate chips
50 gram Almond slice, sangrai sebentar

Cara Membuat
1. Mix Gula pasir, Brown sugar, dan butter hingga tercampur rata. Masukkan telur, mix kembali.
2. Tambahkan semua bahan kering sambil diayak, aduk rata
3. Masukkan almond slice dan chocolate chip, aduk rata
4. Ambil 1 sendok teh adonan, tata dalam loyang
5. Panaskan oven di suhu 160° C selama 10 menit
6. Oven cookies selama 15 menit, angkat biarkan dingin dan siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068464/cendol_dawet_cocopandan-OVNy_large.jpg
Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068462/resep_mochi_daifuku-Y8MR_large.jpg
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067380/es_kuwut_melon-dpZj_large.jpg
Resep Es Kuwut Melon, Minuman Segar Cocok Dinikmati saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/298/3066973/resep_puding_telur_ceplok-NELF_large.jpg
Resep Camilan Puding Telor Ceplok, Mudah dan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066513/batagor-hfiB_large.jpg
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066285/mochi_viral-tbNe_large.jpg
Resep Mochi Viral Jajanan Korea Selatan, Mudah Dibuat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement