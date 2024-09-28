Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Jus Mangga Madu Susu, Cocok untuk Me Time

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |07:08 WIB
Resep Jus Mangga Madu Susu, Cocok untuk Me Time
Resep Jus Mangga Susu. (Foto: Cookpad)
A
A
A

AKHIR pekan saatnya mencoba membuat hidangan yang bisa menemani waktu me time. Nah, salah satu hidangan yang bisa Anda buat adalah jus mangga madu.  

Berikut resep jus mangga madu susu, seperti dilansir dari akun Cookpad Wids Kitchen, @Wid_Kitchen.

Bahan-bahan
1 buah mangga madu yang ranum, kupas, potong-potong
1/2 buah jeruk nipis, ambil air jeruknya
35 gram susu bubuk (optional)
2-3 sdm gula pasir (optional)
300 ml air minum

Pelengkap
Potongan dadu mangga secukupnya
Secukupnya Es batu
Secukupnya Susu kental Manis

Cara Membuat
1. Siapkan bahan-bahan dan bekukan mangga yang sudah dipotong-potong agak besar
2. Sedang untuk topping sisihkan mangga bagian yang masih cukup keras, dipotong seukuran dadu, masukan chiller saja
3. Masukkan mangga yang beku, air, air jeruk nipis kedalam blender dan proses hingga halus
4. Siapkan 2 gelas saji, tuang es baru kedalamnya, lalu tuang jus mangga hingga hampir penuh
5. Tambahkan topping potongan mangga dan SKM. Sajikan dingin.
 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
