Resep Martabak Telur Roti Tawar, Camilan Malam untuk Teman Nonton

MARTABAK telur menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Jajanan malam ini sangat nikmat apabila disantap bersama keluarga sambil menyaksikan televisi.

Nah bagi Anda yang ingin martabak telur, tidak melulu harus membelinya. Sebab Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan mengkreasikannya menggunaan roti tawar. Ya, Okezone akan memberikan ide lain membuat martabak telur, kulit martabaknya dari roti tawar. Penggunaan roti tawar sebagai pengganti kulit lumpia tentu membuat martabak telur ini lebih mengenyangkan.

Penasaran seperti apa? Berikut resep dan cara membuatnya, seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan, Sabtu (28/9/2024).

Resep Martabak Telur Roti Tawar

Resep martabak telur roti tawar. (Foto: Instagram @devinahermawan)

Bahan: