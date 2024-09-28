Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Martabak Telur Roti Tawar, Camilan Malam untuk Teman Nonton

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:16 WIB
Resep Martabak Telur Roti Tawar, Camilan Malam untuk Teman Nonton
Resep martabak telur roti tawar. (Foto: Instagram @devinahermawan)
A
A
A

MARTABAK telur menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Jajanan malam ini sangat nikmat apabila disantap bersama keluarga sambil menyaksikan televisi.

Nah bagi Anda yang ingin martabak telur, tidak melulu harus membelinya. Sebab Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan mengkreasikannya menggunaan roti tawar. Ya, Okezone akan memberikan ide lain membuat martabak telur, kulit martabaknya dari roti tawar. Penggunaan roti tawar sebagai pengganti kulit lumpia tentu membuat martabak telur ini lebih mengenyangkan.

Penasaran seperti apa? Berikut resep dan cara membuatnya, seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan, Sabtu (28/9/2024).

Resep Martabak Telur Roti Tawar

Resep martabak telur roti tawar. (Foto: Instagram @devinahermawan)
Resep martabak telur roti tawar. (Foto: Instagram @devinahermawan)

Bahan:

  • 8 lembar roti tawar kupas
  • 1 batang daun bawang
  • ⅓ buah bawang bombay
  • 200 gr daging giling
  • 3 butir telur
  • 1 sdt bubuk kari
  • ¾ sdt garam
  • 1 sdt gula pasir
  • 1 sdt kaldu bubuk / penyedap
  • ¼ sdt merica
  • Minyak goreng
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement