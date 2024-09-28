Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Wanita Ini Tak Tahu Bentuk Cireng Isi saat Jajan di Pinggir Jalan, Auto Diserang Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:00 WIB
Wanita Ini Tak Tahu Bentuk Cireng Isi saat Jajan di Pinggir Jalan, Auto Diserang Netizen
Wanita ini tidak tahu bentuk cireng isi. (Foto: TikTok @princessmarisya)
A
A
A

SEORANG wanita baru-baru ini viral di TikTok saat dirinya hendak membeli jajanan cireng isi di pinggir jalan. Uniknya, wanita tersebut rupanya tak tahu bentuk dari salah satu makanan yang populer di Indonesia ini.

Momen itu diunggah akun TikTok, @princessmarisya. Wanita ini mulanya melihat pedagang cireng di pinggir jalan dan hendak membelinya. Namun ternyata, dia tak tahu bentuk dan jenis dari jajanan tersebut.

“Demi apa ada tukang cireng?,” ucap wanita tersebut.

Wanita yang disapa Princess Marisya ini merasa antusias bisa membeli jajanan tersebut. Saat membelinya, Marisya bikin sang penjual bingung karena meminta dipakaikan kuah. Sedangkan, camilan tersebut memang tidak memakai kuah melainkaj hanya digoreng.

Wanita ini tidak tahu bentuk cireng isi. (Foto: TikTok @princessmarisya)
Wanita ini tidak tahu bentuk cireng isi. (Foto: TikTok @princessmarisya)

“Kuahnya bisa gak pedas gak?,” ucap Marissya.

“Gak ada kuah dia,” kata pedagang cireng itu.

Saat cireng tersebut disajikan, wanita tersebut merasa terheran-heran. Rupanya, selama ini ia mengira cireng merupakan jajanan yang mirip dengan dimsum, di mana disajikan denhan kuah atau saus.

“Ternyata ekspektasi aku tentang cireng itu salah. Aku pikir cireng itu dimsun yang dikuahin gitu. Ternyata gorengan,” katanya.

Meski tak sesuai ekspektasinya, Princess Marisya itu tetap menyantap cireng tersebut. Dia membeli rasa kornet dan keju dan mencoba mencicipi untuk pertama kalinya. Sayangnya, wanita ini tampaknya tak begitu menyukai cireng isi tersebut.

 

