Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Teh Hijau Dapat Menurunan Berat Badan, Mitos atau Fakta?

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |17:36 WIB
Teh Hijau Dapat Menurunan Berat Badan, Mitos atau Fakta?
Teh Hijau Dapat Menurunan Berat Badan, Mitos atau Fakta? (Foto: Freepik)
A
A
A

TEH hijau telah dikenal sebagai minuman yang bermanfaat untuk kesehatan dan sudah digunakan sejak zaman kuno. Di Tiongkok sekira 2.000 tahun yang lalu, orang-orang percaya bahwa teh hijau bisa membantu menurunkan berat badan. 

Saat ini, teh hijau menjadi sangat populer bahkan banyak orang di media sosial seperti TikTok yang mengklaim bahwa minuman ini dapat membantu mengurangi berat badan. Bahkan ada yang menyebutnya teh hijau dengan ‘Ozempic alami.’

Salah satu alasan mengapa teh hijau dikaitkan dengan penurunan berat badan adalah kemampuannya untuk mempengaruhi hormon yang disebut GLP-1. Hormon ini diproduksi di usus dan membantu mengatur rasa lapar serta kadar gula darah.

Setelah kita makan, GLP-1 membuat pankreas melepaskan insulin yang membantu menurunkan gula darah. Hormon ini juga memperlambat pengosongan lambung, sehingga kita merasa kenyang lebih lama.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak teh hijau dapat menurunkan kadar gula darah pada tikus yang menderita diabetes, namun penelitian pada manusia masih terbatas dan hasilnya belum konsisten. Salah satu penelitian yang melibatkan 92 orang dengan diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam produksi GLP-1 antara mereka yang mengonsumsi ekstrak teh hijau dan yang mengonsumsi pil plasebo.

Para ahli berpendapat bahwa efek teh hijau pada GLP-1 mungkin kecil dan tidak sekuat obat-obatan seperti Ozempic. Kadar GLP-1 dalam darah biasanya turun beberapa menit setelah makan atau minum, yang berarti meningkatkan hormon ini secara sementara tidak selalu berarti akan menurunkan berat badan.

Melansir dari Cnalifestyle, Sabtu (28/9/2024), teh hijau mengandung kafein dan antioksidan yang dikenal sebagai polifenol. Kafein dapat sedikit meningkatkan metabolisme, tetapi efeknya mungkin tidak signifikan untuk penurunan berat badan yang besar. Polifenol dalam teh hijau dapat membantu melindungi sel dari kerusakan dan mengurangi peradangan, yang mungkin mendukung proses metabolisme dan mengurangi penyerapan lemak. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/298/3020256/teh-hijau-ternyata-baik-untuk-kesehatan-metal-loh-rID7Jpul2A.jpg
Teh Hijau Ternyata Baik untuk Kesehatan Metal Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/298/2907058/berapa-banyak-konsumsi-teh-hijau-yang-aman-ShlYa7gJnJ.jpg
Berapa Banyak Konsumsi Teh Hijau yang Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/16/298/2708828/3-jenis-teh-yang-bisa-perpanjang-kualitas-hidup-tapi-minumnya-tanpa-gula-ya-exIJgNCnJI.jpg
3 Jenis Teh yang Bisa Perpanjang Kualitas Hidup, Tapi Minumnya Tanpa Gula Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/23/481/2598920/seberapa-efektif-teh-hijau-untuk-mencegah-stroke-FrNHJFQM6o.jpg
Seberapa Efektif Teh Hijau untuk Mencegah Stroke?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/29/298/2569630/sama-sama-dari-teh-hijau-bisa-bedakan-matcha-dengan-hojicha-OoevfEGOZY.jpg
Sama-Sama dari Teh Hijau, Bisa Bedakan Matcha dengan Hojicha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/02/481/2526369/5-manfaat-teh-hijau-diminum-sebelum-tidur-di-malam-hari-bLpW8uqA6n.jpg
5 Manfaat Teh Hijau Diminum Sebelum Tidur di Malam Hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement