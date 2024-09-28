Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |08:09 WIB
Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time
Resep Cendol Dawet Cocopandan. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP minuman hari ini adalah cendol dawet dengan rasa alternatif pandan. Minuman ini cocok untuk menghabiskan waktu me time sambil membaca ataupun menonton drama Korea.

Berikut resep dan cara membuat cendol dawet rasa Cocopandan seperti dilansir dari akun Cookpad Ibu Tina, @ibutina. Resep ini pun cukup untuk membuat 2-3 porsi.

Bahan-bahan
Cendol dawet
2 sdm tepung tapioka 
2 sdm tepung beras 
1/2 sdt pasta cocopandan
Sejumput garam
350-400 ml air 

Kuah santan
5 sdm fiber creme bubuk
500 ml air matang panas
Sejumput garam

Sirup
Secukupnya sirup rasa cocopandan
Secukupnya es batu

Perlengkapan
Cetakan atau saringan cendol
Secukupnya Air es

Cara Membuat
1. Kuah santan: Siapkan bahan-bahannya. Tuang di wadah fiber creme bubuk, air dan garam, aduk hingga semua tercampur rata. Sisihkan
2. Cendol dawet: Siapkan semua bahan cendol. Masukkan tepung beras, tepung tapioka, garam dan tuangi air sedikit demi sedikit sambil diaduk
3. Tuang pasta, masak dengan api sedang ke kecil hingga matang, mengental. Tanda kalau matang adalah adonan bening mengkilat dan mengental
4. Matikan api kompor, tuang adonan cendol ke dalam cetakan cendol atau saringan cendol yang di bawahnya diletakkan baskom berisi air es
5. Cendol akan langsung set setelah keluar dari saringan dan masuk ke dalam air es yang ada di baskom
6. Penyajian: Ambil wadah, beri secukupnya es batu lalu masukkan cendol dawet, sirup, terakhir tuangi kuah santan
7. Sajikan.
 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068746/almond_choco_soft_cookies-St2r_large.jpg
Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068462/resep_mochi_daifuku-Y8MR_large.jpg
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067380/es_kuwut_melon-dpZj_large.jpg
Resep Es Kuwut Melon, Minuman Segar Cocok Dinikmati saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/298/3066973/resep_puding_telur_ceplok-NELF_large.jpg
Resep Camilan Puding Telor Ceplok, Mudah dan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066513/batagor-hfiB_large.jpg
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066285/mochi_viral-tbNe_large.jpg
Resep Mochi Viral Jajanan Korea Selatan, Mudah Dibuat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement