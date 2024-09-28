Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time

RESEP minuman hari ini adalah cendol dawet dengan rasa alternatif pandan. Minuman ini cocok untuk menghabiskan waktu me time sambil membaca ataupun menonton drama Korea.

Berikut resep dan cara membuat cendol dawet rasa Cocopandan seperti dilansir dari akun Cookpad Ibu Tina, @ibutina. Resep ini pun cukup untuk membuat 2-3 porsi.

Bahan-bahan

Cendol dawet

2 sdm tepung tapioka

2 sdm tepung beras

1/2 sdt pasta cocopandan

Sejumput garam

350-400 ml air

Kuah santan

5 sdm fiber creme bubuk

500 ml air matang panas

Sejumput garam

Sirup

Secukupnya sirup rasa cocopandan

Secukupnya es batu

Perlengkapan

Cetakan atau saringan cendol

Secukupnya Air es

Cara Membuat

1. Kuah santan: Siapkan bahan-bahannya. Tuang di wadah fiber creme bubuk, air dan garam, aduk hingga semua tercampur rata. Sisihkan

2. Cendol dawet: Siapkan semua bahan cendol. Masukkan tepung beras, tepung tapioka, garam dan tuangi air sedikit demi sedikit sambil diaduk

3. Tuang pasta, masak dengan api sedang ke kecil hingga matang, mengental. Tanda kalau matang adalah adonan bening mengkilat dan mengental

4. Matikan api kompor, tuang adonan cendol ke dalam cetakan cendol atau saringan cendol yang di bawahnya diletakkan baskom berisi air es

5. Cendol akan langsung set setelah keluar dari saringan dan masuk ke dalam air es yang ada di baskom

6. Penyajian: Ambil wadah, beri secukupnya es batu lalu masukkan cendol dawet, sirup, terakhir tuangi kuah santan

7. Sajikan.



(Martin Bagya Kertiyasa)