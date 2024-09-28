Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |07:08 WIB
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
Resep Mochi Daifuku. (Foto: Instagram)
A
A
A

MOCHI menjadi salah satu snack yang cocok di lidah orang Indonesia. Rasanya yang manis dipadukan dengan teksturnya yang kenyal membuat mochi jadi salah satu kudapan yang disukai banyak orang.

Salah satunya yang viral ialah mochi daifuku yang merupakan kudapan khas Jepang. Mochi ini viral karena bentuknya yang cukup besar dengan isian buah utuh.

Mochi ini pun ramai disukai masyarakat Indonesia bahkan banyak pula yang menjualnya secara online. Tak perlu bingung bila Anda ingin mencicipi kelezatan mochi daifuku, Anda tetap bisa membuatnya dengan mudah di rumah.

Selain jadi camilan lezat, mochi daifuku ini juga bisa jadi ide jualan yang auto cuan, lho! Penasaran, bagaimana cara membuat mochi daifuku yang lezat? Yuk simak resepnya dari Instagram @devinahermawan.

Bahan adonan mochi:
200 gr tepung ketan putih
150 gr gula pasir
300 ml air
50 ml minyak
30 gr krim bubuk
¼ sdt garam
½ sdt vanili bubuk

Halaman:
1 2
      
