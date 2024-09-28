Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD Regina Phoenix Nonton Konser Olivia Rodrigo, Netizen Salfok dengan Lingerie-nya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |00:26 WIB
OOTD Regina Phoenix Nonton Konser Olivia Rodrigo, Netizen Salfok dengan Lingerie-nya
OOTD Regina Phoenix Nonton Konser. (Foto: Instagram)
A
A
A

REGINA Phoenix menjadi salah satu artis Indonesia yang ikut menonton konser Olivia Rodrigo. Seperti diketahui, penyanyi asal Amerika Serikat itu sedang menggelar tur dunianya yang bertajuk GUTS World Tour.

Dalam tur dunianya itu, Olivia Rodrigo juga turut menyambangi wilayah Asia. Tak mampir di Indonesia, Regina lantas rela terbang ke Thailand, yang menjadi salah satu negara yang disambangi Rodrigo. 

Seperti biasa, Regina tampil total ketika nonton konser idolanya itu. Berikut beberapa potret cantiknya, melansir dari akun Instagramnya, @reginaaphx. 

Seksi pakai lingerie!
Regina Phoenix
Outfit Regina saat nonton konser Olivia Rodrigo ini terbilang agak berani. Pasalnya, ia memadukan atasan lingerie berwarna cokelat nan seksi dengan rok jeans mini. 

Meski begitu,  tampak tetap tampil percaya diri dengan outfitnya yang seksi itu. 

Tampil playful dengan gaya rambut ‘bun’
Regina Phoenix
Regina tampak membuat penampilannya jadi lebih playful dengan gaya kuncir rambut ‘bun’, sehingga ia tetap sukses memberikan tampilan nan seksi sekaligus cute sekaligus. 

