HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Ini Tidak Terganggu oleh Kesenjangan Pendapatan dalam Hubungan

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |20:00 WIB
3 Zodiak Ini Tidak Terganggu oleh Kesenjangan Pendapatan dalam Hubungan
3 Zodiak Ini Tidak Terganggu oleh Kesenjangan Pendapatan dalam Hubungan (Foto: Stockking/Freepik)
A
A
A

BEBERAPA tanda zodiak, disebut memiliki karakter khusus soal uang. Dalam ranah,  memilih untuk tidak memusingkan kesenjangan pendapatan dengan pasangannya saat mereka jatuh cinta.

Mereka percaya bahwa uang seharusnya tidak menjadi penghalang dalam hubungan. Alih-alih fokus pada kekayaan, mereka lebih memprioritaskan tujuan bersama, komunikasi yang jujur, dan ikatan emosional yang kuat dengan pasangan tercinta.

Diwarta dari Pink Villa, Minggu (29/9/2024)  yuk intip ulasannya berikut ini.

1. Leo: Ketika berpacaran, Leo tidak peduli dengan perbedaan pendapatan. Mereka lebih fokus pada bagaimana ia dan pasangan dapat bekerja sama mencapai tujuan keuangan bersama. Sebelum benar-benar berkomitmen, Leo memastikan bahwa mereka dan pasangan saling memahami ekspektasi finansial satu sama lain, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.

2. Scorpio: Lebih tertarik pada karakter dan kepribadian pasangan daripada kondisi finansialnya. Mereka tidak berusaha mencari pasangan yang berpenghasilan lebih banyak, melainkan lebih memilih keterbukaan dan kejujuran dalam membahas keuangan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
