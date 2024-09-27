Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gemini hingga Virgo, 4 Zodiak Lebih Suka Kencan di Rumah

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |12:00 WIB
Gemini hingga Virgo, 4 Zodiak Lebih Suka Kencan di Rumah
Gemini hingga Virgo, 4 Zodiak Lebih Suka Kencan di Rumah (Foto: Freepik)
QUALITY time dengan pasangan tak melulu berarti harus keluar rumah. Bagi sebagian orang, justru tempat terbaik untuk berkencan adalah di rumah.

Salah satunya bagi beberapa tanda zodiak ini, yang secara karakter lebih suka menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mereka cintai di rumah. Sebab merasa lebih bermakna dibandingkan harus pergi ke restoran atau tempat hiburan. Intip empat zodiak tersebut, dilansir dari Pink Villa, Minggu (29/9/2024)

1. Gemini: Lebih memilih menghabiskan waktu di rumah, karena melihat banyak keuntungan dari kencan di rumah, seperti bisa menghemat bahan bakar dan tetap mengenakan pakaian yang nyaman.

Gemini juga kreatif, mereka senang merencanakan aktivitas yang menarik tapi special di rumah.

2. Virgo: Para Virgo sering kali sibuk dengan kehidupan profesional mereka dan sulit menemukan waktu untuk bersantai. Oleh karena itu, mereka lebih suka menghabiskan kencan di rumah untuk benar-benar menikmati waktu bersama pasangan.

Virgo akan mencari cara-cara kreatif untuk bersenang-senang di rumah tanpa harus capek keluar rumah.

 

