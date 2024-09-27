Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pembalap Filip Salac, Telanjang Dada Jualan Es Krim di Mandalika

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |20:04 WIB
Viral Pembalap Filip Salac, Telanjang Dada Jualan Es Krim di Mandalika
Pembalap Filip Salac Jualan Es Krim. (Foto: Instagram)
A
A
A

GELARAN MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat menghadirkan banyak pembalap dari berbagai negara. Salah satunya adalah pembalap Moto2 Filip Salac yang hadir dan membagikan waktu senggangnya di Lombok.

Seakan healing dari kegiatannya jelang pertandingan, ada saja tingkah lucu para pembalap. Seperti baru-baru ini viral di media sosial momen Filip Salac jualan es krim di Kawasan Pantai Tanjung Aan.

Video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @filipsalac12, memperlihatkan Salac sedang mengendarai motor milik penjual es krim. Di momen ini seakan dia menjadi penjual es krim keliling.

Filip Salac

Tak benar-benar jadi penjual es krim, Salac hanya iseng meminjam motor Scoopy milik penjual es krim. Pembalap asal Ceko itu nampak enjoy berkeliling di area pantai.

Seakan sudah sangat melokal, Filip sempat berinteraksi dengan penjual es krim lainnya dan mencoba memberi tahu rute berjualan di area pantai tersebut. Suara jingle khas es krim lokal itu membuat tingkah Salac semakin terlihat lucu.

Di foto itu, Salac tampil topless hanya menggunakan celana pendek, kacamata dan topi. Gaya kocaknya ini membuat teman-temannya tertawa.

"Kembali melakukan bisnis di Lombok. Ada yang mau es krim?," tulis Salac dalam keterangan videonya, seperti dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Kalau penjual es krimnya ganteng gini, auto laku keras nih.

 

Halaman:
1 2
1 2
      
