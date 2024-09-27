Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Cantik Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Disorot Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |19:04 WIB
Gaya Cantik Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Disorot Netizen
Potret Cantik Maria Theodore. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARIA Theodore merupakan mantan kekasih Jefri Nichol. Namanya kembali menjadi perhatian netizen setelah Jefri Nichol terciduk memiliki gandengan baru.

Di tengah perbincangan itu, Maria justru tampil semakin elegan dan memukau. Pose cantiknya ini diunggah dara 21 tahun ini di akun Instagram-nya, @mariatheodore.

Maria terlihat stylish dan menggoda dengan outfit kece yang ia kenakan. Alih-alih galau, Maria justru menunjukan pesonanya yang semakin memukau.

Penasaran, seperti apa penampilan Maria Theodore yang makin kece usai Jefri Nichol diduga punya gandengan baru? Yuk simak potretnya dilansir Instagram, @mariatheodore.

Tampil Menggoda dengan Dress Hitam
Maria Theodore
Maria tampil menggoda dan elegan dengan dress hitam yang simple namun memikat. Dress tersebut memiliki list putih di bagian pinggang dan kerahnya sehingga memberikan kesan manis dan tak membosankan.

Gaya Maria itu juga dipadukan dengan flat shoes merah dan mini bag berwarna senada. Meski terlihat simple, penampilan Maria ini terlihat elegan dan memukau.

Memesona dengan Lipstik Merah
Maria Theodore
Warna merah nampaknya menjadi pilihan Maria di penampilannya ini. Dengan berani dan percaya diri yang mengenakan lipstik berwarna merah menyala dan memberikan kesan bold, namun tetap elegan. Sentuhan lipstik tersebut juga senada dengan sepatu dan tas yang ia kenakan.

 

Halaman:
1 2
      
