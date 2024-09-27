4 Zodiak Ini Gampang Akrab dengan Orang Baru, Supel Banget?

BAGI sebagian orang, berbaur dengan orang baru bisa terasa canggung, terutama ketika berada di tengah sekelompok orang asing.

Namun, beberapa zodiak ini justru memiliki kemampuan dan karakter diri yanag alami untuk memulai percakapan dengan mudah dengan orang baru.

Tipe individu yang tahu bagaimana membuat suasana lebih nyaman dengan percakapan yang ringan dan menyenangkan. Dilansir dari Pink Villa, Sabtu (28/9/2024) yuk intip uraiannya berikut ini.

1. Capricorn: Memiliki metode yang sangat efektif dalam memulai percakapan, yakni dengan mengajukan pertanyaan yang menarik.

Pertanyaan tersebut bisa berupa hal sederhana, seperti menanyakan keadaan cuaca atau meminta petunjuk arah. Setelah percakapan dimulai, si Capricorn cenderung memperkenalkan diri dengan cara yang jenaka, membuat suasana lebih santai.

2. Aquarius: Si Aquarius punya cara unik untuk memecahkan keheningan. Aquarius gemar membawa fakta-fakta menarik yang bisa menjadi bahan obrolan.

Zodiak berelemen udara ini menggunakan pengetahuan lokal atau berita terkini untuk memulai percakapan dengana orang baru, dan memastikan informasi yang mereka berikan akurat untuk menghindari situasi yang memalukan.