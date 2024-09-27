Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Ini Tidak Menganggap Uang Jadi Prioritas Utama, Ada Leo!

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:00 WIB
3 Zodiak Ini Tidak Menganggap Uang Jadi Prioritas Utama, Ada Leo!
3 Zodiak Ini Tidak Menganggap Uang Jadi Prioritas Utama (Foto: Freepik)
MESKI banyak orang mengejar kekayaan sebagai tujuan hidup, sebagian orang justru tak menganggap uang sebagai prioritas utama dalam segala lini kehidupan.

Tipe orang seperti ini, dalam kacamata dunia zodiak disebutkan sebagai tipe yang memandang uang sebagai sumber daya sementara yang tidak perlu dikejar mati-matian.

Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati bisa berasal dari hal-hal lain, seperti kebebasan jiwa dan kepuasan dalam karier. Mengutip Pink Villa, Sabtu (28/9/2024) ini dia  tiga zodiak yang tidak menjadikan uang sebagai fokus utama mereka.

1. Pisces: Dikenal suka membantu orang lain yang mengalami kesulitan finansial dan sering meminjamkan uang kepada teman-teman mereka. Meski suka berfoya-foya untuk diri sendiri dan orang lain, mereka bukan tipe yang materialistis.

2. Capricorn: Tipe pribadi yang sering menyumbangkan dana untuk amal dan meminjamkan uang kepada keluarga. Capricorn tidak melihat diri mereka sebagai pemilik uang, melainkan penjaga yang bertanggung jawab untuk membaginya.

 

Telusuri berita women lainnya
