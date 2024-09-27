4 Zodiak Berpeluang Menikah dengan Teman Kantor Sendiri

BANYAK orang percaya bahwa hubungan terbaik terbentuk di antara pasangan yang tak hanaya memiliki pemikiran yang sama, tapi juga ada di lingkup tempat kerja yang sama.

Dari kacamata astrologi, ada beberapa zodiak yang bahkan disebutkan berpeluang untuk menikah dengan rekan kerjanya sendiri, atau teman kantornya sendiri.

Selain memudahkan diskusi tentang pekerjaan, mereka merasa lebih nyaman dengan pasangan yang memahami kendala dan tekanan pekerjaan mereka. Mengutip Pink Villa, Sabtu (28/9/2024) berikut empat zodiak tersebut.

1. Gemini: Para Gemini dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan efisien di tempat kerja. Mereka cenderung merasa nyaman dengan rekan kerja yang ambisius dan termotivasi.

Pemilik Zodiak ini sering kali tertarik pada individu yang bersemangat di bidang pekerjaan yang sama, karena mereka dapat saling memberi nasihat profesional dan berbagi kehidupan di luar pekerjaan.

2. Cancer: Sebagai zodiak yang peduli dan emosional, Cancer sering menjadi sumber inspirasi bagi rekan kerja mereka. Si Cancer adalah tipe rekan kerja yang menyenangkan dan sabar, yang membuat banyak orang tertarik pada diri mereka.

Cancer cenderung memilih pasangan dari bidang yang sama karena mereka ingin seseorang yang memahami dinamika emosional dan profesional mereka.