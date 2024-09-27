Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Alasan Anak Jadi Bandel dan Ogah Menurut, Begini Mengatasinya

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |22:00 WIB
4 Alasan Anak Jadi Bandel dan Ogah Menurut, Begini Mengatasinya
4 Alasan Anak Bandel dan Ogah Menurut (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH  satu masalah umum yang dihadapi banyak orang tua sehari-hari adalah anak yang bandel, melakukan perilaku buruk dan tak mau menurut dengan perkataan orang tua.

Alasan mengapa anak-anak berperilaku buruk, penting  untuk diketahui terlebih dahulu supaya bisa  mengatasi perilaku ini dengan tepat sasaran. Lantas apa saja alasan umum anak jadi bandel dan ogah menurut, serta bagaimana cara mengatasinya?

Berikut adalah 4 alasan paling umum di balik perilaku buruk dan beberapa strategi praktis untuk membantu menanganinya, seperti dilansir dari Times of India, Jumat (27/9/2024)

1. Mencari perhatian: Caper disebut jadi salah satu alasan utama mengapa anak-anak berperilaku buruk, ya karena anak ingin mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya. Kadang-kadang, perhatian negatif pun membuat anak merasa lebih baik daripada diabaikan sama sekali oleh orang tua atau pengasuhnya.

Solusi dari ini adalah orang tua wajib memberikan perhatian penuh dan positif pada anak, misalnya sesederhana menemani bermain atau memuji anak saat menunjukkan perilaku baik.  

2. Menguji batasan orang tua: Anak-anak pada dasarnya mempunyai rasa ingin tahu. Mereka mencoba menguji batasan untuk mengetahui perilaku apa yang dapat diterima oleh orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya.

Ini adalah bagian perkembangan yang normal, tapi bisa bikin orang tua jadi frustasi. Solusi dari masalah ini adalah Anda sebagai orang tua, wajib membuat peraturan dan batasan yang jelas bagi anak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305/sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/629/3192999/gadget-7bUA_large.jpg
Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191013/ibu-DJw5_large.jpg
Mengenal Mother Wound dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/629/3190530/ayah-zRrj_large.jpg
Dear Paksu, Yuk Ikutan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189701/anak-WY5h_large.jpg
Tips Mengatasi Anak Tantrum karena Kecanduan Gadget Menurut Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/629/3189675/anak-hC9e_large.jpg
5 Dampak Buruk Membandingkan Anak dengan Orang Lain
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement