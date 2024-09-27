4 Alasan Anak Jadi Bandel dan Ogah Menurut, Begini Mengatasinya

SALAH satu masalah umum yang dihadapi banyak orang tua sehari-hari adalah anak yang bandel, melakukan perilaku buruk dan tak mau menurut dengan perkataan orang tua.

Alasan mengapa anak-anak berperilaku buruk, penting untuk diketahui terlebih dahulu supaya bisa mengatasi perilaku ini dengan tepat sasaran. Lantas apa saja alasan umum anak jadi bandel dan ogah menurut, serta bagaimana cara mengatasinya?

Berikut adalah 4 alasan paling umum di balik perilaku buruk dan beberapa strategi praktis untuk membantu menanganinya, seperti dilansir dari Times of India, Jumat (27/9/2024)

1. Mencari perhatian: Caper disebut jadi salah satu alasan utama mengapa anak-anak berperilaku buruk, ya karena anak ingin mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya. Kadang-kadang, perhatian negatif pun membuat anak merasa lebih baik daripada diabaikan sama sekali oleh orang tua atau pengasuhnya.

Solusi dari ini adalah orang tua wajib memberikan perhatian penuh dan positif pada anak, misalnya sesederhana menemani bermain atau memuji anak saat menunjukkan perilaku baik.

2. Menguji batasan orang tua: Anak-anak pada dasarnya mempunyai rasa ingin tahu. Mereka mencoba menguji batasan untuk mengetahui perilaku apa yang dapat diterima oleh orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya.

Ini adalah bagian perkembangan yang normal, tapi bisa bikin orang tua jadi frustasi. Solusi dari masalah ini adalah Anda sebagai orang tua, wajib membuat peraturan dan batasan yang jelas bagi anak.