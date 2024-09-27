Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Mesranya Jorge Martin dan Maria Monfort, Bucin Banget!

Resi Safitri , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |23:00 WIB
4 Potret Mesranya Jorge Martin dan Maria Monfort, Bucin Banget!
Potret Mesranya Jorge Martin dan Maria Monfort (Foto: Instagram @89jorgemartin)
A
A
A

SERI balapan Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika dijadwalkan pada 27 hingga 29 September 2024 sebagai gelaran balapan utama.

Ini adalah ketiga kalinya Sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP. Beberapa pembalap yang saat ini berada di puncak klasemen akan berusaha keras mempertahankan posisi. Dalam persaingan, para pembalap tentunya mendapatkan dukungan besar dari para penggemar dan orang-orang terdekat, termasuk kekasih mereka.

Tak bisa dipungkiri, kehadiran kekasih memberikan dorongan semangat tersendiri bagi para pembalap. Salah satunya adalah pembalap asal Spanyol Jorge Martin. Pembalap yang kini sedang berada di urutan nomor dua dunia itu beberapa kali terlihat mengunggah foto kemesraan dengan sang kekasih tercinta, Maria Monfort. 

Mari kita lihat beberapa potret kedua pasangan sejoli itu, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadinya @89jorgemartin, Jumat (27/9/2024)

1. Charming couple: Momen romantis antara Jorge Martin dan pacarnya, Maria Monfort. Mereka tersenyum bersama, keduanya memegang gelas minuman, tampak serasi dan sangat lengket satu sama lain saat menghadiri pesta kebun bersama. 

Jorge Martin dan Maria Monfort (IG)

 

Halaman:
1 2
      
