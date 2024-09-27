Ritual Unik Francesco Bagnaia Sebelum Balapan, Pantas Jadi Juara MotoGP 2023!

JUARA dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, siap kembali ke lintasan dengan ambisi mempertahankan gelar pada musim 2024. Mengendarai Ducati Lenovo, Francesco menunjukkan performa konsisten sejak awal musim, termasuk mencatat pole position di Assen.

Dengan pesaing kuat seperti Jorge Martin dan Marc Marquez, Francesco diperkirakan akan menghadapi persaingan sengit di berbagai seri mendatang. Strategi balap yang matang dan pengalaman musim sebelumnya membuatnya tetap menjadi favorit untuk kembali naik podium utama tahun ini.

Sebagai juara tahun lalu, Francesco Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang paling ditunggu dalam MotoGP 2024. Setelah meraih beberapa kemenangan besar di musim sebelumnya, Francesco tetap menjadi favorit kuat untuk mempertahankan gelar juaranya bersama Ducati.

Layaknya kebanyakan atlet pada umumnya, Francesco ternyata juga punya kebiasaan unik yang ia lakukan sebagai ritual khusus sebelum bertanding. Sebelum balapan, Francesco harus mengatur mentalnya melalui rutinitas kecil, yang dinamakan dengan rutinitas supertisius.

Pria satu ini melakukan serangkaian tindakan yang sama setiap kali untuk menenangkan diri, meski ia mengaku hanya sedikit percaya takhayul. Baginya, ritual ini memberi ketenangan dan membantunya bisa mempersiapkan mental dengan baik sebelum turun balapan, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (27/9/2024)