Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ritual Unik Francesco Bagnaia Sebelum Balapan, Pantas Jadi Juara MotoGP 2023!

Resi Safitri , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |18:30 WIB
Ritual Unik Francesco Bagnaia Sebelum Balapan, Pantas Jadi Juara MotoGP 2023!
Ritual Unik Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2023 Tiap Sebelum Balapan (Foto: Instagram @pecco63)
A
A
A

JUARA dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, siap kembali ke lintasan dengan ambisi mempertahankan gelar pada musim 2024. Mengendarai Ducati Lenovo, Francesco menunjukkan performa konsisten sejak awal musim, termasuk mencatat pole position di Assen.

Dengan pesaing kuat seperti Jorge Martin dan Marc Marquez, Francesco diperkirakan akan menghadapi persaingan sengit di berbagai seri mendatang. Strategi balap yang matang dan pengalaman musim sebelumnya membuatnya tetap menjadi favorit untuk kembali naik podium utama tahun ini.

Sebagai juara tahun lalu, Francesco Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang paling ditunggu dalam MotoGP 2024. Setelah meraih beberapa kemenangan besar di musim sebelumnya, Francesco tetap menjadi favorit kuat untuk mempertahankan gelar juaranya bersama Ducati.

Francesco Bagnaia (IG)

Layaknya kebanyakan atlet pada umumnya, Francesco ternyata juga punya kebiasaan unik yang ia lakukan sebagai ritual khusus sebelum bertanding. Sebelum balapan, Francesco harus mengatur mentalnya melalui rutinitas kecil, yang dinamakan dengan rutinitas supertisius.

Pria satu ini melakukan serangkaian tindakan yang sama setiap kali untuk menenangkan diri, meski ia mengaku hanya sedikit percaya takhayul. Baginya, ritual ini memberi ketenangan dan membantunya bisa mempersiapkan mental dengan baik sebelum  turun balapan, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (27/9/2024)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/38/3193695//berikut_tiga_rekor_valentino_rossi_yang_bisa_dipecahkan_marc_marquez_di_motogp_2026-6jcq_large.jpg
3 Rekor Valentino Rossi yang Bisa Dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Paling Dekat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/38/3193632//marc_marquez_siap_pertahankan_gelar_juara_di_motogp_2026_motogpcom-OdGN_large.jpg
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Diprediksi Menggila di MotoGP 2026, Siapa Juaranya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/38/3193595//marc_marquez_akan_dirindukan_pencinta_motogp_suatu_hari_nanti_ducaticorse-WVto_large.jpg
Ayah Jorge Lorenzo: Marc Marquez Dirindukan Pencinta MotoGP Suatu Hari Nanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/38/3193579//marco_bezzecchi_dijagokan_juara_motogp_mandalika_2025_marcobez72-yz7J_large.jpg
Marco Bezzecchi Kalahkan Marc Marquez untuk Juara MotoGP 2026? Bos Aprilia Racing Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/38/3193506//marc_marquez_sejak_awal_tahu_ducati_desmosedici_gp25_sulit_dikendarai_oleh_francesco_bagnaia-oPFL_large.jpg
Tahu Motornya Sulit Ditaklukkan, Marc Marquez Sengaja Bikin Francesco Bagnaia Kesusahan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/38/3193536//ayah_jorge_lorenzo_mengagumi_pengaruh_besar_marc_marquez_untuk_motogp-ojfu_large.jpg
Pengaruh Besar Marc Marquez di MotoGP Undang Kekaguman Ayah Jorge Lorenzo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement