HOME WOMEN LIFE

Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat

Resi Safitri , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |17:30 WIB
Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat
Viral Bocah SD Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat (Foto: TikTok @duniapunyacerita_)
A
A
A

PATUT diacungi jempol, begitulah kiranya kata yang tepat untuk seorang bocah laki-laki yang aksi mulianya baru-baru ini viral di dunia maya, lewat  video yang beredar viral di linimasa TikTok.

Anak laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu membuat kagum para netizen. Lewat video yang diunggah ulang oleh akun TikTok @duniapunyacerita_ itu memperlihatkan aksi mulia sang bocah yang membuat banyak warganet terkagum-kagum.

Dalam video terlihat  anak laki-laki yang mengenakan celana panjang berwarna merah dan baju corak yang tengah mengayuh kencang sepedanya.

Bukan ngebut tanpa alasan, tapi sang bocah ternyata menunjukkan arah jalan, mengantarkan mobil ambulans yang tersesat.

viral bocah sd antarkan ambulans tersesat (TikTok)

“Bocah kelas 3 antarkan ambulans yang tersesat, sambil mengendarai sepedanya,” tertera dalam video.

“PATUT DIACUNGI JEMPOL! Bocah laki-laki ini dengan penuh semangat mengayuh sepeda guna menunjukan rute yang benar kepada ambulans yang kesasar, “ tulis @duniapunyacerita_ sebagai keterangan video, dikutip Jumat (27/9/2024)

viral bocah sd antarkan ambulans tersesat (TikTok)

Tidak lama saat si anak telah selesai membantu mengarahkan petugas dan mobil ambulans sampai di tujuan, sang anak langsung menepi ke pinggir jalan. Supir ambulans pun  langsung memberikan isyarat tangan sembari mengucapkan terima kasih pada si anak berhati emas tersebut.

 

