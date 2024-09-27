4 Potret Gemas Rayyanza Berbaju Ihram Ikut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Umrah

RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina sekeluarga kembali ke Tanah Suci, untuk menjalankan ibadah umrah. Kembalinya Raffi ke Tanah Suci kali ini turut memboyong kedua putranya, Rafathar dan Rayyanza Malik Ahmad atau yang akrab dipanggil Cipung.

Salah satu momen yang mencuri perhatian warganet ialah potret gemas Cipung yang lucu dan menggemaskan saat berada di Tanah Suci. Tak hanya menggemaakan, Cipung juga terlihat senang dan bersemangat menjalankan ibadahnya bersama sanak keluarga. Tak heran, netizen dibuat heboh dengan aksi lucu balita ini.

Penasaran, seperti apa potret gemas Cipung saat ikut umrah bersama kedua orangtuanya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Yuk intip posenya dari Instagram, @raffinagita1717, Jumat (27/9/2024)

1. Gemas berbaju ihram: Potret Cipung berbaju Ihram, ia mengenakan ihram putih yang sesuai dengan bentuk tubuh mungilnya. Baju tersebut Cipung kenakan selama ikut beribadah di Tanah Suci, Mekkah.

Ekspresi Cipung bikin netizen tak tahan untuk memujinya. Terlihat Cipung juga selalu menebar senyuman manis bocah menggemaskan ini.

2. Berdoa: Pose berdoa ala Cipung juga bikin netizen salah fokus dengan kelucuan aksi balita ini. Rayyanza terlihat mengadahkan kedua tangannya, tampak seolah berdoa serius. Tak lupa dengan senyuman manis dan menggemaskannya.