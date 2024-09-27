Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Gemas Rayyanza Berbaju Ihram Ikut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Umrah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |15:30 WIB
4 Potret Gemas Rayyanza Berbaju Ihram Ikut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Umrah
Potret Gemas Rayyanza Berbaju Ihram Ikut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Umrah (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina sekeluarga kembali ke Tanah Suci, untuk menjalankan  ibadah umrah. Kembalinya Raffi ke Tanah Suci kali ini turut memboyong kedua putranya, Rafathar dan Rayyanza Malik Ahmad atau yang akrab dipanggil Cipung.

Salah satu momen yang mencuri perhatian warganet ialah potret gemas Cipung yang lucu dan menggemaskan saat berada di Tanah Suci. Tak hanya menggemaakan, Cipung juga terlihat senang dan bersemangat menjalankan ibadahnya bersama sanak keluarga. Tak heran, netizen dibuat heboh dengan aksi lucu balita ini.

Penasaran, seperti apa potret gemas Cipung saat ikut umrah bersama kedua orangtuanya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Yuk intip posenya dari Instagram, @raffinagita1717, Jumat (27/9/2024)

1. Gemas berbaju ihram: Potret Cipung berbaju Ihram, ia mengenakan ihram putih yang sesuai dengan bentuk tubuh mungilnya. Baju tersebut Cipung kenakan selama ikut beribadah di Tanah Suci, Mekkah.

Rayyanza Ahmad (IG)

Ekspresi Cipung bikin netizen tak tahan untuk memujinya. Terlihat Cipung juga selalu menebar senyuman manis bocah menggemaskan ini.

2. Berdoa: Pose berdoa ala Cipung juga bikin netizen salah fokus dengan kelucuan aksi balita ini. Rayyanza terlihat mengadahkan kedua tangannya, tampak seolah berdoa serius. Tak lupa dengan senyuman manis dan menggemaskannya.

Rayyanza Ahmad

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/25/3192739//chelsea-80d5_large.jpg
Potret Liburan Para Artis Indonesia, Chelsea Olivia hingga Prilly Latuconsina ke Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191571//aksi_robi_syianturi_melelang_sepatu_bersejarahnya_di_sea_games_2025_mendapat_perhatian_raffi_ahmad-Y1iK_large.jpg
Atlet Lari Robi Syianturi Lelang Sepatu untuk Korban Bencana Sumatera, Dibeli Raffi Ahmad Rp150 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3190007//raffi_ahmad-V3fD_large.jpeg
Raffi Ahmad Minta Doa Usai Nisya Ahmad Idap Tumor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377//irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188771//nasabah_pnm_mekaar_dapat_reward_umrah-gt5w_large.jpeg
Dapat Reward Umrah, Nasabah PNM Mekaar Menangis Haru di Sujud Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/33/3188341//rafi_ahmad_dan_nagita_slavina-rSZJ_large.JPG
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sumbangkan Uang Pribadi Rp15 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement