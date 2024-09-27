Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Wanita Ini Sebarkan Perselingkuhan Pacarnya dengan 300 Orang

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |09:27 WIB
Viral, Wanita Ini Sebarkan Perselingkuhan Pacarnya dengan 300 Orang
Viral, Wanita Ini Sebarkan Perselingkuhan Pacarnya dengan 300 Orang, (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Seorang wanita Tionghoa membuat heboh di media sosial China, Weibo, dan menjadi viral setelah membagikan berkas PowerPoint setebal 58 halaman yang merinci perselingkuhan pacarnya dengan lebih dari 300 wanita.

Dalam sehari, postingan ini menarik lebih dari 300 juta penayangan. Wanita yang tidak ingin disebutkan namanya ini menuduh pacarnya, Shi, seorang peserta pelatihan di salah satu pekerja bank di Shenzhen, berselingkuh selama setahun dengan banyak wanita, termasuk pekerja seks.

Dikutip dari SCMP, Jumat (27/9/2024) kisah ini dimulai saat mereka berkencan sejak Oktober lalu. Segalanya berubah pada bulan Juni ketika wanita itu menemukan pesan-pesan eksplisit antara Shi dan wanita lain.

Dalam presentasinya, ia mengungkap bahwa Shi telah mengunjungi pekerja seks setidaknya sembilan kali dan membayar antara 2,5 hingga 5 ribu yuan (sekira Rp5,5 juta hingga Rp11 juta). Ia juga menunjukkan pesan romantis dari sekira 300 wanita di aplikasi kencan.

Setelah mengetahui semua ini, wanita itu menghadapi Shi pada bulan Juni, tetapi pria tersebut berlutut memohon agar tidak diberitahu siapa pun dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan.

Wanita tersebut memaafkannya demi orangtuanya, namun kembali marah setelah mengetahui bahwa Shi masih berselingkuh pada bulan September.

Shi yang baru lulus dari Universitas Xiamen, bekerja di program pelatihan di salah satu bank. Namun pada 19 September, bank tersebut memecatnya dan mengeluarkannya setelah melakukan penyelidikan, seperti dilaporkan oleh Securities Times.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069265/spbu-biHx_large.jpg
Viral Pengemudi Gagal Isi Pertalite Gara-Gara Data MyPertamina Dipakai Orang Lain hingga 420 Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069063/viral_angkut_kasur-m5sM_large.jpg
Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068712/truk_nyangkut-mVc9_large.jpg
Viral Truk Hilang Kendali hingga Nyangkut di Atap Rumah, Netizen: Lengah Dikit Salah Parkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068707/viral-hylb_large.jpg
Emak-Emak ASN Bekasi Larang Tetangga Beribadah, BPIP: Harus Dievaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/612/3068130/viral-RP5D_large.jpg
Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068316/viral-KU4S_large.jpg
Video Mesum Viral, Polisi: Persetubuhan Pelajar Demak di Sekolah Bukan Pemerkosaan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement