Viral, Wanita Ini Sebarkan Perselingkuhan Pacarnya dengan 300 Orang

Seorang wanita Tionghoa membuat heboh di media sosial China, Weibo, dan menjadi viral setelah membagikan berkas PowerPoint setebal 58 halaman yang merinci perselingkuhan pacarnya dengan lebih dari 300 wanita.

Dalam sehari, postingan ini menarik lebih dari 300 juta penayangan. Wanita yang tidak ingin disebutkan namanya ini menuduh pacarnya, Shi, seorang peserta pelatihan di salah satu pekerja bank di Shenzhen, berselingkuh selama setahun dengan banyak wanita, termasuk pekerja seks.

Dikutip dari SCMP, Jumat (27/9/2024) kisah ini dimulai saat mereka berkencan sejak Oktober lalu. Segalanya berubah pada bulan Juni ketika wanita itu menemukan pesan-pesan eksplisit antara Shi dan wanita lain.

Dalam presentasinya, ia mengungkap bahwa Shi telah mengunjungi pekerja seks setidaknya sembilan kali dan membayar antara 2,5 hingga 5 ribu yuan (sekira Rp5,5 juta hingga Rp11 juta). Ia juga menunjukkan pesan romantis dari sekira 300 wanita di aplikasi kencan.

Setelah mengetahui semua ini, wanita itu menghadapi Shi pada bulan Juni, tetapi pria tersebut berlutut memohon agar tidak diberitahu siapa pun dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan.

Wanita tersebut memaafkannya demi orangtuanya, namun kembali marah setelah mengetahui bahwa Shi masih berselingkuh pada bulan September.

Shi yang baru lulus dari Universitas Xiamen, bekerja di program pelatihan di salah satu bank. Namun pada 19 September, bank tersebut memecatnya dan mengeluarkannya setelah melakukan penyelidikan, seperti dilaporkan oleh Securities Times.