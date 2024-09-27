5 Pesona Visual Mees Hilgers, Bek Jago dan Ganteng dari Belanda yang Siap Gabung Timnas Indonesia

TIMNAS Indonesia siap menyambut kehadiran pemain naturalisasi asal Belanda, Mees Hilgers. Usai proses naturalisasinya disetujui DPR, Mees rencananya dijadwalkan akan mengambil sumpah jadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Belanda pada 30 September mendatang.

Mees Hilgers sendiri merupakan pemain asal klub FC Twente, Belanda. Selain jago bermain bola, pemain dengan posisi bek ini juga memiliki paras tampan, hasil campuran darah Manado dari sang ibunda dan Belanda dari sang ayah.

Lewat akun Instagram pribadinya, selain kegiatannya sehari-hari, Mees juga banyak membagikan potret gantengnya sebagai pesepakbola dunia. Penasaran dengan visual Mees sang idola baru dari Timnas Indonesia? Berikut ulasannya, dihimpun dari Instagram @meeshilgerss, Jumat (27/9/2024)

1. Berdarah Manado: Mees Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Keluarga besarnya masih banyak di Indonesia, sebab sang ibu memiliki tujuh saudara. Wajah tampan dengan mata abu-abu dan kulit coklat eksotisnya merupakan perpaduan apik darah Indonesia-Belanda.

2. Mencintai sepak bola sejak kecil: Mees Hilgers sudah mencintai dunia sepakbola sejak kecil. Saat menginjak usia empat tahun, Hilgers sudah bermain di tim kota kelahirannya, ASC Nieuwland. Setelah berusia delapan tahun, Hilgers bergabung ke sekolah sepak bola yang lebih besar, yaitu Sparta Nijkerk.

Selama sekolah sepak bola di ASC Nieuwland, Hilgers sudah masuk dalam radar pencari bakat FC Twente. Di usia 10 tahun, dia sudah berseragam akademi Twente Youth.

Akhirnya Hilgers jadi pemain reguler yang tampil penuh selama semusim sejak Eredivisie 2021/22 hingga 2023/24. Menariknya, sejak Hilgers tampil reguler, FC Twente selalu menempati peringkat lima besar di akhir klasemen. Bahkan, FC Twente menjadi salah satu klub dengan jumlah kebobolan paling sedikit selama tiga musim itu.