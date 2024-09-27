Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Cinta Laura Tampil Bareng Kendall Jenner dan Simone Ashley di Paris Fashion Week

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |00:04 WIB
Cerita Cinta Laura Tampil Bareng Kendall Jenner dan Simone Ashley di Paris Fashion Week
Cerita Cinta Laura di PFW. (Foto: MNC/Aldhi)
A
A
A

CINTA Laura menjadi salah satu selebriti yang tampil di Paris Fashion Week (PFW) 2024. Pengalaman Cinta hadir lagi di PFW tahun ini turut menyita perhatian publik. 

Cinta pun mengenang kembali momen saat dirinya bisa kembali berjalan di catwalk PFW 2024. Berbagai hal menarik dan seru ia rasakan di acara fashion show internasional ini. Perempuan 30 tahun ini menceritakan dirinya tampil lebih feminin kali ini.

“Tahun ini aku mengarah ke look yang lebih feminin, Tahun lalu maupun tahun ini, aku dikasih kesempatan untuk berjalan di penghujung acara bersama spoke person global lainnya,” ungkap Cinta kepada Okezone di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.

Cinta Laura

Salah satunya yang jadi sorotan ialah momen saat Cinta bertemu langsung dengan para model sekaligus selebritis Hollywood seperti Kendall Jenner hingga Cara Delevingne. Pelantun Bossy ini bercerita dirinya tak segan untuk langsung menghampiri mereka dan mengajak ngobrol langsung saat di PFW 2024 ini.

Halaman:
1 2
      
