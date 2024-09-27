Kantong Mata Hitam Jadi Penanda Depresi, Ini Faktanya

MEMILIKI kantong mata hitam biasanya identik dengan kurangnya tidur dan istirahat. Masyarakat mengartikan kebiasaan buruk itu bisa menjadi penyebab utama dari menghitamnya kantong mata.

Melansir Cleveland Clinic, Jumat (27/9/2024), lingkaran hitam di bawah mata merupakan keluhan umum di antara orang-orang dari segala usia. Lingkaran hitam biasanya disebabkan oleh penuaan, faktor genetik, alergi, atau kurang tidur.

Namun, tahukah Anda bahwa kantong mata yang gelap juga bisa menjadi tanda seseorang mengalami depresi?

Hypnotherapist, dr. Ema Surya Pertiwi mengungkap bahwa salah satu tanda kejiwaan seseorang tengah bermasalah ialah dari kantong mata mereka. Hal ini dia rasakan sendiri di mana selama lima tahun ke belakang, dia menyadari mengalami kantong mata yang menggelap meski sudah tidur dan istirahat yang cukup.

“Lima tahun ke belakang aku lihat kantong mataku semakin hitam, padahal saat itu tidurku berlebihan banget karena gak punya semangat untuk hidup,” tutur dr. Ema dari akun Instagram-nya, @emasuperr, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dokter Ema mengungkap kantong mata yang hitam itu rupanya merupakan tanda dari sebuah masalah kesehatan jiwa hingga depresi. Dia mengatakan semakin berat pikiran di kepala, maka akan semakin hitam kantong mata seseorang.

“Ada penelitian bahwa 169 orang di Korea menemukan bahwa kantong mata hitam itu berhubungan dengan depresi, kecemasan dan sulit mengatur emosi. Sejak saat itu, kantong mata hitam jadi penanda bahwa kesehatan jiwaku mulai menurun,” ungkapnya.

Jika sudah mengalami kondisi seperti, berbagai macsm treatment kecantikan pun bukan solusi utama untuk mengatasi kantong mata yang hitam. Pemulihan dari dalam khususnya mengelola stres bisa menjadi cara terbaik untuk mengatasi kantong mata hitam yang diakibatkan oleh masalah kesehatan mental.