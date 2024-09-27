Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Abdee Slank Sakit hingga Diopname 8 Hari, Begini Kondisi Terbarunya!

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |18:00 WIB
Abdee Slank Sakit hingga Diopname 8 Hari, Begini Kondisi Terbarunya!
Abdee Slank dirawat di rumah sakit. (Foto: Instagram @slankdotcom)
A
A
A

MUSISI Abdee Negara atau dikenal dengan Abdee Slank masih menjalani perawatan di rumah sakit usai mengalami masalah ginjal. Terhitung sudah delapan hari gitaris Slank tersebut diopname.

Para personel Slank yakni Bimbim, Ridho, dan Ivanka pun turut menjenguk gitaris kesayangannya. Mereka membagikan momen tersebut melalui Instagram @slankdotcom. Bimbim dan kawan-kawan pun bersyukur setelah berjumpa dengan Abdee lantaran kondisinya makin membaik.

"Hari ke-8 @abdeenegara telah dirawat, alhamdulillah semakin hari semakin membaik, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya untuk doa-doanya," tulis Slank dikutip, Jum'at (27/9/2024).

Slank lalu mengajak pengikutinya untuk mendoakan kesembuhan Abdee. Terlebih, mereka tak sabar untuk kembali sepanggung lagi dengan sang gitaris.

Abdee Slank

"Mari terus doakan semoga lekas sembuh dan bisa ngeSlank kembali bareng-bareng. Amin," tulis Slank.

Sebelumnya, kakak Abdee Slank, Buddy Ace, sudah menjelaskan terkait penyakit adiknya ini. Buddy menyebut perawatan Abdee Slank guna melakukan observasi terhadap kondisi ginjalnya. Mengingat sang adik sempat melakukan transplantasi ginjal pada 2016.

"Untuk observasi terhadap kondisi kesehatan ginjalnya, hasil transplantasi sejak Januari 2016, dari hasil observasi November 2016," terang Buddy Ace saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.

Observasi ginjal Abdee juga sebagai tindak lanjut setelah sang musisi terserang auto immune atau IgA Nephropathy.

