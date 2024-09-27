Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tips Praktis Memilih Mobil Sewa untuk Perjalanan Bisnis

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |15:05 WIB
Tips Praktis Memilih Mobil Sewa untuk Perjalanan Bisnis
Ilustrasi Tips Praktis Memilih Mobil Sewa untuk Perjalanan Bisnis. (Foto: Freepik)
A
A
A

PERJALANAN BISNIS sering kali membutuhkan mobilitas yang cepat dan efisien. Salah satu cara yang biasa digunakan untuk mendukung kebutuhan ini adalah dengan menyewa mobil yang tepat, sehingga perjalanan Anda bisa fleksibel. 

Namun, memilih mobil sewa yang tepat untuk kebutuhan bisnis tidak bisa sembarangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar perjalanan Anda berjalan lancar, nyaman, dan tetap sesuai anggaran. 

Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu Anda memilih mobil sewa yang ideal untuk perjalanan bisnis.

1.Sesuaikan dengan Kebutuhan

Langkah pertama adalah menentukan kebutuhan spesifik perjalanan bisnis Anda. Apakah Anda bepergian sendiri atau bersama tim? Jika membawa lebih dari satu orang, pastikan Anda memilih mobil yang cukup luas dan nyaman. 

Untuk perjalanan bisnis di perkotaan, mobil sedan atau yang lebih kecil mungkin sudah cukup. Namun jika perjalanan Anda haru menempuh jarak jauh, SUV atau mobil yang lebih besar mungkin lebih cocok.

2.Pertimbangkan Kenyamanan dan Fitur

Kenyamanan adalah faktor penting memilih mobil sewa, terutama jika perjalanan bisnis Anda memakan waktu lama. Pilih mobil dengan fitur yang mendukung produktivitas seperti kursi ergonomis, sistem hiburan baik, dan AC memadai. 

Anda juga membutuhkan sederet fitur tambahan di dalam mobil seperti konektivitas bluetooth, port pengisian daya, dan sistem navigasi GPS. Semua fitur di dalam mobil itu dipastikan akan membantu Anda dalam perjalanan.

3.Perhatikan Efisiensi BBM

Biaya bahan bakar sering kali menjadi pengeluaran besar dalam perjalanan bisnis. Oleh karena itu, memilih mobil dengan konsumsi bahan bakar yang efisien adalah langkah cerdas. Mobil dengan mesin yang lebih kecil atau mobil hybrid dapat membantu Anda menghemat pengeluaran BBM.

4.Perhatikan Kebijakan Sewa

Setiap perusahaan penyewaan mobil pasti memiliki kebijakan yang berbeda. Pastikan Anda memerhatikan dengan detail kebijakan seputar batas jarak tempuh, biaya tambahan, dan kebijakan pengembalian mobil. 

Jika perjalanan bisnis Anda melibatkan perjalanan lintas kota atau negara, pastikan penyedia sewa Anda mengizinkan hal tersebut tanpa ada biaya tambahan yang signifikan.

5.Cek Ulasan dan Reputasi Penyedia Sewa

Sebelum memutuskan menyewa mobil dari penyedia tertentu, pastikan Anda membaca ulasan dari pengguna sebelumnya. Reputasi penyedia sewa mobil sangat penting dalam memastikan mobil yang Anda dapatkan dalam kondisi baik dan layanan yang memuaskan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191413//mister_aladin-N8Sh_large.jpg
Liburan Menyenangkan di Awal Tahun, Ada Cashback Rp350.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/25/3191250//motorola_g57_power-iOfz_large.jpg
Gaya Hidup Terus Menyala Tanpa Hambatan: moto g57 POWER untuk Setiap Momen Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190510//mister_aladin-NGdF_large.jpg
Liburan Akhir Tahun Semakin Terjangkau: Ada Diskon Pesawat sampai Rp250.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190269//mister_aladin-z4kU_large.jpg
Liburan Tahun Baru Lebih Untung, Ada Cashback Rp350.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/25/3188831//liburan_akhir_tahun-P5z9_large.jpg
Rencanakan Liburan Tahun Baru Tanpa Khawatir Biaya: Ada Diskon Hotel hingga Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/25/3188828//liburan_akhir_tahun-elng_large.jpg
Strategi Liburan Hemat dan Nyaman di Akhir Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement