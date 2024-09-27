Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Chicken Nugget Homemade, Pas untuk Menu Bekal Anak Besok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |23:00 WIB
Resep Chicken Nugget Homemade, Pas untuk Menu Bekal Anak Besok
Resep Chicken Nugget Homemade, Pas untuk Menu Bekal Anak Besok (Foto: Instagram @devinahermawan)
A
A
A

MENYIAPKAN bekal makanan anak perlu diperhatikan dengan seksama,  agar lauk pauk yang diberikan disukai anak. Tak hanya lezat, bekal anak juga perlu bernutrisi dan bergizi.

Salah satunya yang populer dan paling disukai anak-anak ialah chicken nugget atau nugget ayam. Selain nikmat, nugget huga simple dan bisa ditemukan di banyak supermarket dan juga pasar, tradisional atau pun modern.

Namun, ada baiknya Anda membuat chicken nugget sendiri di rumah untuk bekal si kecil. Selain bisa lebih hemat, membuat nugget homemade sendiri di rumah juga bisa lebih sehat dan higienis.

Penasaran, seperti apa resep chicken nugget yang simple dan bisa Anda buat di rumah? Yuk simak resepnya di bawah ini, dikutip dari akun Instagram, @devinahermawan, Minggu (29/9/2024)

Bahan minyak bawang

3 sdm minyak

4 siung bawang merah, iris

Bahan adonan nugget:

300 gr paha ayam filet, potong

150 gr dada ayam filet, potong

2 lembar / 40 gr roti tawar kupas

50 ml susu

1 sdt garam

1 sdm gula pasir

2½ sdt kaldu ayam bubuk

¼ sdt merica

¼ sdt pala bubuk

8 cm batang seledri, iris

2 siung bawang putih, cincang

1 butir telur

1 sdm tepung sagu

1 sdt baking powder

Bahan pelapis kering:

40 gr tepung terigu

40 gr bubble crumb

50 gr tepung roti putih

Bahan pelapis basah:

5 sdm tepung terigu protein sedang

¼ sdt garam

⅛ sdt merica

1 butir telur

60 ml air

Pelengkap: saus sambal

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
