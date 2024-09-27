Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Keindahan Motif Kembang Parang, Koleksi Terbaru Batik Danar Hadi di Usia 57 Tahun

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |09:00 WIB
BATIK Danar Hadi baru-baru ini kembali menampilkan koleksi terbarunya yang bertajuk ‘Kembang Parang’ dalam perhelatan mode Fashion Nation, di Main Atrium  Mal Senayan City, Jakarta, baru-baru ini.

Koleksi terbarunya ini sekaligus untuk memperingati hari jadi Batik Danar Hadi yang telah memasuki usia ke-57 tahun. Di sepanjang perjalanannya yang telah memasuki usia lebih dari setengah abad itu, ada satu hal yang dipahami oleh Batik Danar Hadi. Di mana, salah setiap individu pasti memiliki gaya dan kesukaannya tersendiri. 

Tidak hanya pakaian dan busana untuk acara sehari-hari hingga perayaan spesial, Batik Danar Hadi memiliki koleksi Batik yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan penggunanya.

Foto: MPI/ Wiwie
Foto: MPI/ Wiwie

Koleksi terbaru Kembang Parang menampilkan motif kembang dan parang pilihan,  serta dibuat dengan teknik batik kombinasi serta batik tulis juga desain busana yang menyesuaikan dengan zaman.

Koleksi ini terinspirasi dari alam nusantara yang kaya akan aneka kembang dipadu dengan motif parang yang klasik dan elegan. 

 

