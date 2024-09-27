Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Unik Johnny NCT di Paris Fashion Week, Street Style to Next Level

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |18:23 WIB
Tampilan Unik Johnny NCT di Paris Fashion Week, Street Style to Next Level
Tampilan Keren Johnny NCT. (Foto: Instagram)
JOHNNY Suh NCT 127 kembali menggemparkan dunia fashion dengan penampilannya di Paris Fashion Week Spring/Summer 2025. Dia mengusung gaya unik dalam penampilannya kali ini.

Setelah tampil dengan gaya kasual bisnis untuk Thom Brownedi di New York Fashion Week 2023 dan debut di Paris tampil topless, kali ini dia menghadikran gaya yang eksentrik. Di acara Acne Studio, Johnny kembali ke panggung yang sama, kali ini dengan gaya yang tak kalah aneh dan penuh afirmasi.

Johnny NCT

Sesampainya di lokasi peragaan busana Acne Studios Spring/Summer 2025, Johnny berhasil menarik perhatian dengan gaya uniknya yang mencerminkan keberaniannya bereksperimen dengan fashion.

Johnny NCT

Halaman:
1 2
      
