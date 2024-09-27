Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bella Hadid Tampil Perdana di Paris Fashion Week setelah 2 Tahun Vakum

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |17:08 WIB
Bella Hadid Tampil Perdana di Paris Fashion Week setelah 2 Tahun Vakum
Bella Hadid di Paris Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

SUPERMODEL Bella Hadid akhirnya kembali melenggang di catwalk pada Paris Fashion Week (PFW). Bella kembali tampil setelah dua tahun absen di ajang tersebut.

Model yang paling laris, sering tampil di runway Vivienne Westwood, Victoria Beckham, dan Versace, Bella Hadid pensiun dari dunia mode untuk fokus pada kesehatannya. 

Bella Hadid

Menghadapi perjuangan panjang melawan penyakit Lyme, Bella memilih rehat setelah penampilan terakhirnya di Paris Fashion Week untuk koleksi Spring/Summer 2023 pada Oktober 2022. 

Pada bulan Agustus tahun lalu, Bella mengumumkan kepada lebih dari 60 juta pengikut Instagram-nya bahwa dia akhirnya merasa "baik" setelah 15 tahun "penderitaan yang tak terlihat". Selama masa pemulihannya, dia menghabiskan lebih banyak waktu berkuda, bahkan balapan, dan menemukan cinta dengan pelatih kuda Texas, Adan Banuelos.

Bella Hadid

Setelah resmi mengumumkan hubungan mereka pada Hari Valentine, Bella juga meluncurkan lini parfum Orebella-nya pada bulan April, yang langsung menjadi hit.

Kini, Bella Hadid kembali tampil percaya diri membawa angin segar dalam dunia fashion. Di hari pertama Paris Fashion Week, ia tampil necis di runway Saint Laurent, mengenakan jas pria berwarna hitam dengan dasi, kelinci bergaya, dan kacamata tebal yang memberikan kesan chic.

 

Halaman:
1 2
      
