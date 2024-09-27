Cinta Laura Bangga Pakai Gaun Batik Karya Desainer Indonesia di Paris Fashion Week 2024

CINTA Laura kembali hadir di acara Paris Fashion Week 2024. Dalam acara ini, Cinta selalu tampil memukau dan elegan sekaligus membuat bangga Indonesia lewat pesona dan kecantikannya.

Di momen PFW 2024 ini, Cinta turut bangga bisa mengenakan baju bernuansa Nusantara karya desainer Indonesia. Dari Instagram-nya, @claurakiehl, wanita 30 tahun ini begitu memukau saat memakai gaun mewah dengan motif batik elegan karya desainer Tanah Air, Ansoe.

“Kalau untuk di luar fashion show-nya sendiri, kita juga bekerjasama dengan beberapa desainer Indonesia seperti Ansoe, di mana aku menggunakan batik dress kebaya, ada juga beberapa yang belun aku posting,” ungkap Cinta Laura kepada Okezone di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024)

“Jadi benar-benar aku berusaha membawa baju dari desainer Indonesia ke luar negeri,” tambahnya.

Saat melenggang di catwalk Paris Fashion Week 2024, Cinta tampil memukau dan feminin dengan gaun merah karya salah satu desainer Eropa. Pesona Cinta begitu memukau sekaligus menyala saat berjalan di catwalk bersama para spokesperson global lainnya.