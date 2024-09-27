Gali Optimistis Generasi Muda, Kolese Kanisius Kembali Gelar Canisius College Cup

JAKARTA, Okezone - Kolese Kanisius menggelar kembali ajang perlombaan olahraga dan seni yaitu Canisius College Cup. Acara tersebut menjadi sarana dan wadah pengembangan diri bagi seluruh generasi muda bangsa Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menanamkan sikap optimistis dalam generasi muda.

Selain meningkatkan keterampilan dan potensi para remaja sekitar Jabodetabek, Canisius College Cup juga turut meningkatkan kemampuan berorganisasi seluruh Kanisian. Ajang tersebut menjadi satu-satunya kegiatan dengan kepanitiaan yang melibatkan seluruh siswa Kolese Kanisius.

Kegiatan ini juga diakhiri dan dimeriahkan dengan konser sebagai daya tarik dan memiliki nilai strategis yang tinggi. Banyaknya pengunjung pada kegiatan ini secara tidak langsung mempromosikan sekolahnya. Karena hal-hal tersebut, Canisius College Cup juga menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai leadership kepada siswanya yang sejalan dengan visi misi sekolah.

Ketua CC Cup XXXIX Aaron Bentle Chow mengatakan, tujuan dari diadakannya kegiatan CC Cup 2024 adalah untuk meningkatkan semangat juang para pemuda yang mengikuti kegiatan ini.

“Sesuai dengan tema dari kegiatan ini yang berarti harapan dan kekuatan tumbuh, CC Cup tahun ini menjadi wadah bagi para peserta dari berbagai sekolah untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi melalui berbagai rintangan yang ada dalam proses perlombaan,” ujarnya.

Canisius College Cup tahun ini juga menjadi kedua kalinya seluruh unit SMP dan SMA bekerja sama dalam satu kepanitiaan. Kegiatan Canisius College Cup XXXIX diharapkan mampu mengajak setiap orang untuk mengasah, melatih, dan terus menggali potensi yang berada dalam diri, baik dalam bidang olahraga, seni, pengetahuan, maupun bahasa.

Adapun tema dari kegiatan Canisius College Cup XXXIX adalah “Pengelan Penyalet Kenei Bioq.” Tema ini diambil dari bahasa Dayak yang berarti “Harapan dan Kekuatan Tumbuh”. Seperti diketahui, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali dihadapkan dengan banyak rintangan.

"Seringkali kita jatuh, kehilangan arah, dan bahkan putus asa," ucapnya.