HOME WOMEN LIFE

6 Tanda Anda Dijadikan Rebound oleh Pasangan

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |10:30 WIB
6 Tanda Anda Dijadikan <i>Rebound</i> oleh Pasangan
6 Tanda Anda Dijadikan {Rebound} oleh Pasangan (Foto: Freepik)
A
A
A

REBOUND dalam berhubungan asmara, disebut-sebut bak dua sisi mata pisau. Bisa menjadi awal baru,  atau justru membawa masalah jika dilakukan untuk alasan yang salah.

Hubungan rebound terjadi ketika seseorang baru saja putus dan segera menjalin hubungan baru dengan tujuan mengisi kekosongan emosional. Meski pun dalam beberapa kasus langka hubungan ini bisa berjalan baik, sering kali tujuannya adalah untuk melupakan masa lalu, bukan untuk membangun hubungan yang sehat.

Maka dari itu penting untuk tahu dan paham tanda-tanda bahwa Anda mungkin sedang berada dalam hubungan rebound, dijadikan hanya mengisi kekosongan emosional oleh pasangan. Berikut ulasan enam tanda-tadanya, seperti diwarta dari Times of India, Jumat (27/9/2024)

1. Selalu bahas mantan: Jika pasangan Anda terus-menerus berbicara tentang hubungan mereka yang baru saja berakhir, termasuk bagaimana mantannya memperlakukan dirinya dulu.  

Ini bisa menjadi tanda bahwa pasanganmu belum benar-benar move on atau tamat dengan sang mantan. Obsesinya terhadap mantan menunjukkan bahwa mereka hanya mencari pelarian, bukan hubungan yang tulus.

2. Masalah komitmen: Pasangan ogah, tidak mau membicarakan masa depan hubungan ini dengan Anda.  Ketidakpastian dalam hubungan merupakan tanda bahwa seseorang belum siap untuk komitmen jangka panjang. Hal ini sering kali disebabkan oleh trauma dari hubungan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
