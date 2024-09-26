Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ultah ke-18, Watsons Indonesia Hadirkan Konsep Store Terbaru

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |21:00 WIB
Ultah ke-18, Watsons Indonesia Hadirkan Konsep Store Terbaru
Watsons Indonesia Hadirkan Konsep Store Terbaru di Usia ke-18 (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

MERAYAKAN hari jadi ke-18 tahun, Watsons Indonesia menghadirkan konsep store terbaru bernama ‘Experience Store’, yang salah satunya yang ada di mall Senayan City, Jakarta. 

Hal tersebut bersamaan dengan momen perayaan Anniversary ke-18 Watsons sekaligus Relaunch Watsons Senayan City Store, yang digelar di Main Atrium, Mall Senayan City, Jakarta, Kamis, (26/9/2024).

Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati mengatakan, melalui konsep ini, Watsons Indonesia menghadirkan ‘wajah baru’ di store-store mereka yang ada di Indonesia. 

Salah satunya, dengan penampilan baru para karyawan mereka yang mengenakan seragam khusus rancangan dari desainer Ivan Gunawan. 

Foto: MPI/Wiwie
Foto: MPI/Wiwie

“Hari ini luar biasa. Kita celebrate Watsons ulang tahun yang ke-18. Tidak hanya ultah yang ke-18 yang kita punya event hari ini. Tapi hari ini kita juga ada gunting pita, ini toko kita yang luar biasa. Ini adalah konsep Watsons yang terbaru yang kita namakan ‘Experience Store’”” ujar Lilis, saat diwawancara di sela-sela acara. 

“Kita menghighlight inovasi kerjasama antara Watsons dengan Ivan Gunawan, Jadi yang mendesain baju-baju karyawan kami itu dari Ivan Gunawan, luar biasa, dan kita kerjasamanya akan berlanjut,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/598/3188631//press_conference_sportive-KSlz_large.JPG
Sporstive+ Jadi Ajang Luna Maya Ajak Karyawan TS Media Giat Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/33/3188624//press_conference_sportive-iP2d_large.JPG
Hadirkan Sportstive+, Luna Maya Bangga Kerja Sama dengan RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/598/3188613//press_conference_sportive-k8Bn_large.JPG
Sportstive+ Jadi Inovasi Baru untuk Konten Olahraga dan Hiburan, Valencia Tanoesoedibjo: Ini yang Ditunggu Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/598/3188569//press_conference_sportive-sj5H_large.JPG
Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275//soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273//soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement