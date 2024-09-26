Ultah ke-18, Watsons Indonesia Hadirkan Konsep Store Terbaru

MERAYAKAN hari jadi ke-18 tahun, Watsons Indonesia menghadirkan konsep store terbaru bernama ‘Experience Store’, yang salah satunya yang ada di mall Senayan City, Jakarta.

Hal tersebut bersamaan dengan momen perayaan Anniversary ke-18 Watsons sekaligus Relaunch Watsons Senayan City Store, yang digelar di Main Atrium, Mall Senayan City, Jakarta, Kamis, (26/9/2024).

Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati mengatakan, melalui konsep ini, Watsons Indonesia menghadirkan ‘wajah baru’ di store-store mereka yang ada di Indonesia.

Salah satunya, dengan penampilan baru para karyawan mereka yang mengenakan seragam khusus rancangan dari desainer Ivan Gunawan.

Foto: MPI/Wiwie

“Hari ini luar biasa. Kita celebrate Watsons ulang tahun yang ke-18. Tidak hanya ultah yang ke-18 yang kita punya event hari ini. Tapi hari ini kita juga ada gunting pita, ini toko kita yang luar biasa. Ini adalah konsep Watsons yang terbaru yang kita namakan ‘Experience Store’”” ujar Lilis, saat diwawancara di sela-sela acara.

“Kita menghighlight inovasi kerjasama antara Watsons dengan Ivan Gunawan, Jadi yang mendesain baju-baju karyawan kami itu dari Ivan Gunawan, luar biasa, dan kita kerjasamanya akan berlanjut,” sambungnya.