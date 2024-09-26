3 Potret Tampan Nam Joo Hyuk usai Jalani Wamil, Bikin Netizen Terpana

AKTOR Korea Selatan, Nam Joo Hyuk kembali aktif di Instagram usai 2,5 tahun menjalankan wajib militernya. Bintang drama Start Up ini kembali bikin netizen terpana dengan ketampanannya.

Melalui akun Instagram, @skawngur, Nam Joo Hyuk terlihat asyik menikmati momennya di kota Paris. Aktor 30 tahun ini juga kembali terlihat stylish dan modis serta berhasil bikin netizen kembali kepincut dengan pesonanya.

Beberapa momen dirinya selama berasa di Paris ini juga dibagikan Nam Joo Hyuk sekaligus untuk mengobati kerinduan para penggemar. Penasaran, seperti apa potret tampan Nam Joo Hyuk yang aktif lagi di Instagram usai menjalani wajib militer? Yuk simak potretnya.

Jalan-jalan Pakai Payung



Pertama ada momen Nam Joo Hyuk asyik menyusuri jalan di kota Paris yang indah. Nampak pemain drama Twenty Five Twenty One ini berjalan santai dengan outfit kasual yang memukau.

Ia juga melenggang dengan membawa payung hitam, serta mengenakan topi dan sweater hangat. Pesonanya begitu memukau dan sukses bikin netizen terpesona.

Pose di Depan Menara Eiffel



Nam Joo Hyuk nampaknya begitu menikmati momen selama berada di Paris. Salah satunya saat ia asyik berpose di depan menara Eiffel yang indah menyala saat malam. Joo Hyuk terlihat memamerkan senyum bahagia diiringi dengan kilauan menara Eiffel yang menakjubkan.