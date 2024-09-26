5 Potret Ganteng Marc Marquez, Si Raja Aspal

AJANG kompetisi MotoGP akan kembali digelar di sirkuit Mandalika, Indonesia. Diketahui akan berlangsung pada 27 hingga 29 September mendatang, dengan balapan utamanya dijadwalkan pada hari Minggu.

Para pembalap dari berbagai kelas kini sudah mulai terlihat mendatangi lokasi balap, salah satunya tidak lain adalah Marc Marquez, pembalap paling populer dengan capaiannya selama beberapa tahun terakhir.

Marc juga dikenal dengan kepopulerannya, mari kita lihat lima potret tampan Marc Marquez, seperti dirangkum dari akun Instagram pribadinya @marcmarquez93, Kamis (26/9/2024)

1. Marc santai: Pada foto ini, Marc Marquez terlihat santai mengemudikan sebuah kapal kayu. Ia mengenakan topi dan celana pendek, duduk sambil tersenyum, tanpa mengenakan baju.

2. Senyum ceria: Mantan juara dunia MotoGP ini terlihat tertawa lepas, mengenakan topi Red Bull dan jaket Ducati. Senyum lebarnya menunjukkan suasana hati yang ceria dan penuh semangat.