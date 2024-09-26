Potret Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia

POTRET Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia menjadi informasi menarik yang akan dibahas pada artikel singkat kali ini.

Sabina Altynbekova mulai dikenal luas setelah tampil di Kejuaraan Voli Junior Asia 2014. Pada saat itu, ia membela tim nasional voli putri Kazakhstan di ajang yang diselenggarakan di Taipei, Taiwan.

Selain menjalani karir sebagai seorang atelet, wanita cantik berusia 27 tahun itupun berprofesi sebagai model dan influencer.

Tak heran jika dirinya menjadi sorotan publik karena parasnya yang cantik, lantas seperti apa sih penampilan cantik atlet voli putri itu? Berikut adalah empat potret cantiknya, sebagaimana dirangkum dari akun instagram pribadinya @altynbekova_20, Kamis (26/9/2024)

Potret Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia

1. Anggun: Wanita berdarah Kazakhstan itu terlihat anggun saat berfoto dengan pakaian putih berlatarkan pemandangan kota Istanbul, dengan Masjid Suleymaniye yang ikonik di kejauhan.