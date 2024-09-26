Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia

Resi Safitri , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |16:30 WIB
Potret Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia
Potret Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia (Foto: Instagram @altynbekova_20)
A
A
A

POTRET Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia menjadi informasi menarik yang akan dibahas pada artikel singkat kali ini.

Sabina Altynbekova mulai dikenal luas setelah tampil di Kejuaraan Voli Junior Asia 2014. Pada saat itu, ia membela tim nasional voli putri Kazakhstan di ajang yang diselenggarakan di Taipei, Taiwan.

Selain menjalani karir sebagai seorang atelet, wanita cantik berusia 27 tahun itupun berprofesi sebagai model dan influencer.

Tak heran jika dirinya menjadi sorotan publik karena parasnya yang cantik, lantas seperti apa sih penampilan cantik atlet voli putri itu?  Berikut adalah empat potret cantiknya, sebagaimana dirangkum dari akun instagram pribadinya @altynbekova_20, Kamis  (26/9/2024)

Potret Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia

1. Anggun: Wanita berdarah Kazakhstan itu terlihat anggun saat berfoto dengan pakaian putih berlatarkan pemandangan kota Istanbul, dengan Masjid Suleymaniye yang ikonik di kejauhan.

Potret Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia (Foto: Instagram @altynbekova_20)
Potret Cantik Sabina Altynbekova, Pevoli Kazakhstan yang Akui Jatuh Cinta dengan Indonesia (Foto: Instagram @altynbekova_20)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/43/3193175//lindswell_kwok-wfor_large.jpg
Kisah Lindswell Kwok, Atlet Wushu Supercantik Peraih Medali Emas Asian Games yang Mirip Artis Cantik Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193108//berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_yang_main_di_malaysia_open_2026-r9Hj_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di Malaysia Open 2026, Nomor 1 Unggulan Tuan Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/43/3192989//simak_kisah_haru_atlet_cantik_diva_renatta_jayadi_yang_mampu_memecahkan_rekor_di_sea_games_2025-Yb0e_large.jpg
Kisah Haru Atlet Cantik Diva Renatta Jayadi, Pecahkan Rekor di SEA Games 2025 Berkat Dukungan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192725//viktoriia_kozyreva-IRbc_large.jpg
Kisah Viktoriia Kozyreva, Pebulu Tangkis Cantik Rusia yang Kini Fokus Jadi Model
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192696//patricia_geraldine-XpiY_large.jpg
Kisah Atlet Wushu Cantik Patricia Geraldine, Berani Mimpi Besar Usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/43/3192316//berikut_lima_pevoli_supercantik_indonesia_yang_tampil_di_proliga_2026-mcrI_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Tampil di Proliga 2026, Nomor 1 Baru Sabet Medali Perunggu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement